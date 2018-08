El rincón de... Ana del Río «Fui la última musa del maestro Solano y de Rafael de León» Ya está en los despachos el proyecto que esta artista y el especialista Pepe Camacho quieren sacar adelante para que la copla entre en las facultades y en los institutos

Félix Machuca

Sevilla Actualizado: 20/08/2018 07:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tengo entendido que su participación en ese proyecto es muy activo. Que usted cantaría para los estudiantes.

Así es. Es un proyecto que queremos hacer realidad entre Pepe Camacho y Julián Gutiérrez, que es mi representante.

¿Y eso la hace sentirse especialmente bien, como profesora de una rama importante de nuestro folclore?

Es una faceta nueva que descubrí, como jurado durante el programa La Copla en la última edición de Canal Sur, porque te obligaba a corregir a los concursantes. Era algo que nunca había hecho y que allí descubrí que me gustaba.

¿Le gusta enseñar o le gusta más aprender?

Ambas cosas. Aprender es crecer. Y enseñar es compartir ese crecimiento. No hay nada tan hermoso como aprender y enseñar.

Solo puede enseñar quien sabe. Y usted sabe de copla, baladas, boleros, sevillanas, habaneras. Un lujo para un curriculum...

He tenido la suerte de que Dios me haya concedido ese don que yo he trabajado muchísimo. Y me siento una artista muy completa.

El caso es que, como suele ser habitual, en su casa se opusieron a que fuera artista. Y que fueron unos amigos suyos, al oírla cantar en la Feria, las que la animaron a emprender la carrera.

Esa es la realidad. En mi casa consideraban que ese no era el trabajo que querían para mí y en la caseta de Feria de Rafael Carretero, tras cantar una chica, por agradecimiento, me animaron a cantar. Canté y gustó muchísimo. Y eso me ayudó a decidirme.

¿Por que los padres no quieren que susa hijas sean artistas?

(Risas) Porque piensan que es perjudicial para la salud…

Los que entienden de esto aseguran que usted está en posesión de una potencia de voz respetable, de una dicción hermosa y con una gran capacidad de escenificación de lo que canta. ¿Qué fue lo que más le ha costado pulir?

Quizás la escenificación. Siempre he sido tímida e interpretar me costaba. Tenía inseguridad a la hora de moverme. Pero el tiempo, el trabajo y la confianza que te da el público todo lo arregla.

Como no podía ser de otra forma, usted pasó por la academia de Adelita Domingo. Aquella academia imprimía carácter…

Muchísimo. Cuando llegué allí me encontré que era la mayor de la clase y con mi timidez a cuestas. Todas las mamas con sus hijas que quieren ser artistas. Pero Adelita me escuchó cantar y me dijo: ¿ tú qué haces aquí?. Toma esta carta y vete a Madrid a ver al maestro Solano. Y me fui.

Qué consejo le dio Adelita que usted ha seguido a rajatabla.

Que me fuera a Madrid porque esto se me había quedado pequeño.

Y se fue a Madrid. Creo que hablaban de usted a sus espaldas…

Nunca me lo dijeron personalmente pero me llegaban sus comentarios por terceras personas. Por ejemplo, Solano le dijo a un amigo mío que le había llegado desde Sevilla una chica que no quería presentársela a nadie porque tenía miedo de que se la quitaran.

Se asegura que usted fue la última musa que tuvieron Solano y Rafael de León antes de partir para siempre…

Así fue. Fui la última alumna. Yo vivía en una buhardilla en La Latina. Y llamaba a Solano para irme a ensayar. Iba todos los días. Recuerdo que cuando llegaba al estudio en la calle de La Luna me decía: esta noche he tenido un parto. Y eso significaba que tenía una canción nueva y que yo iba a estrenarla.

¿Recuerda alguna anécdota relacionadas con alguno de los dos grandes?

La buena, buena, buena es cuando fui la primera vez al estudio de Solano a que me probaran la voz. Yo llevaba mi carpeta con mis canciones que me habían escrito en Sevilla. Cuando vio las partituras dijo: ¡¡pero aquí no está El clavel, El miedo, Las cinco farolas!! ¿Esto qué es? Se puso a tocar las que yo llevaba pero acelerado, para que me ahogara. Ese día estaban con Solano, Rafael de León, Lola flores, Bambino y Pepe Camacho. Todos me animaron mucho.

Después Manolo Escobar la eligió como primera figura de su espectáculo…

Después Manolo Escobar la eligió como primera figura de su espectáculo…