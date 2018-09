Inicio de curso Las únicas salidas que el PSOE da a los jóvenes sevillanos: «por tierra, mar y aire» Paro, educación, vivienda, impuestos, transportes y sanidad, los principales problemas que denuncia Nuevas Generaciones

Las únicas salidas que el PSOE da a los jóvenes sevillanos después de 40 años gobernando son tres: «por tierra, mar y aire». Lo han dicho en la mañana de este lunes, el vicesecretario del PP de Sevilla, Luis Paniagua, y el presidente de Nuevas Generaciones, Pedro González, que han ofrecido una rueda de prensa tras reunirse con jóvenes para analizar la situación de estos al inicio del nuevo curso político.

Una situación que según han denunciado, pinta un panorama en el que se vuelven a encontrar con los mismos problemas y los mismos retos para los jóvenes de la provincia después de «haber perdido cuarenta años», algo que, a juicio de los populares, demuestra el «agotamiento» del gobierno de la Junta de Andalucía que, a juicio de NN.GG. se ve cuando se da por hecho un posible adelanto electoral en Andalucía.

Por ello el PP ha hecho un diagnóstico de los seis principales problemas de los jóvenes sevillanos que son a su juicio el paro, la educación, la vivienda, impuestos, transportes y sanidad. El paro porque con una tasa de empleo juvenil por encima del 40 por ciento consideran necesario una apuesta por el empleo y que se ponga en marcha el Plan de Empleo Juvenil que Pedro Sánchez prometió.

En cuanto a la educación, los populares aseguran que este curso los jóvenes seguirán sufriendo la saturaciòn y masificación de las aulas mientras que consideran que hay que dar un «suspenso» al programa de climatización y han tildado de desastre la implantación del bilingüismo ya que el próximo curso serán cuarenta los centros de Sevilla que no tengan ninguna línea de ese programa.

Sobre la vivienda, NN.GG. critica la «paralización absoluta» del plan mientras que en lo referente a los impuestos, solicita una rebaja fiscal ya que, según González «vivimos en una de las comunidades con mayor presión fiscal» que provoca que los jóvenes se tengan que ir de la provincia. En el tema del transporte se preguntan para cuando una red de metro completa en la provincia, el proyecto del tranvía del Aljarafe o un bono joven como el que existe en Madrid que permita a los jóvenes moverse de forma cómoda y barata por la provincia Y en cuanto a la sanidad, han recordado que este verano se ha vuelto a la saturación sin que el problema se resuelva.

«Esta situación de abandono no se puede permitir ni un minuto más», ha dicho González. Los objetivos del PP para el nuevo curso político con respecto a los jóvenes serán, según ha adelantado Paniagua, la formación, el empleo, el acceso a la vivienda y la Ley de Juventud. En este sentido el dirigente popular ha dicho que Sevilla no puede seguir abanderando las tasas de abandono escolar, de un programa de bilingüismo incompleto o una política de «becas fantasma» ya que la mayoría de estas ayudas se anuncian pero luego no se cumplen. Según ha denunciado el PP, en Sevilla no se han ejecutado la mayoría de esas becas que prometieron. Por ejemplo la Beca Adriano prometieron 34,8 millones pero, según el PP, sólo se ha ejecutado 4,5 millones.

En cuanto a los planes de empleo, el PP asegura que el bono de empleo joven ha sido «el timo de la estampita» ya que desde 2004 sólo se han acogido a ese plan 193 jovenes cada año mientras que en lo que respecta a la vivienda el 80 por ciento no tiene recursos suficientes para emanciparse. Por ello el PP tiene previsto presentar una moción en todos los ayuntamientos de la provincia para instar al PSOE a aprobar la Ley de Juventud y un calendario anual de todas las ayudas destinadas a los jovenes, acelerar la Ley Integral de la FP, los bonos de empleo joven, una ampliación de las becas y un nuevo modelo de financiación para las universidades que incentive la investigación entre otras cuestiones.