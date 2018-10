Universidad La Universidad admite que cambió el tribunal para «reducir la «conflictividad» La US añadió otros profesores de otras áreas «de reconocido prestigio» para «dar objetividad» y pide a Martín Ostos que cumpla con su obligación de presidir el tribunal

La Universidad de Sevilla se ha pronunciado en la tarde de este miércoles sobre la denuncia del catedrático de Derecho Procesal y director del departamento, José Martín Ostos, acerca de la existencia de un «tribunal a la medida» de una profesora contratada que opta a una plaza de titular y de la inclusión en ese tribunal de dos profesoras de otra área ajena a la materia del examen.

En un comunicado, la Universidad de Sevilla, con la que ABC intentó hablar desde el primer momento en que conoció la denuncia del catedrático sin obtener ninguna respuesta, justifica ahora la elección del citado tribunal en que la comisión juzgadora de la plaza «no había alcanzado el consenso deseado». Y por ello «ante la posible existencia de tensiones internas en el departamento» se procedió a su retirada con el fin de «reducir el clima de conflictividad y llegar a un acuerdo para la mejor solución».

Por ello, según el comunicado de la US, tras «los intentos de mediación con el director del departamento», el vicerrector de Profesorado presentó al Consejo de Gobierno una propuesta de comisión juzgadora que mantenía a tres de los cinco nombres propuestos mayoritariamente por el departamento, incluido Martín Ostos, y añadió otros dos profesores de reconocido prestigio conforme a lo establecido en su propia normativa. Se refiere a dos que no eran de la materia de Derecho Procesal.

Dice que aporta objetividad

La US afirma que «es falso» que la composición se haga a propuesta de la profesora acreditada como ha denunciado Martín Ostos, y que la inclusión de una catedrática externa al departamento y perteneciente a un área de conocimiento afín «además de ser conforme a la norma y habitual, introduce un elemento de objetividad de cara al correcto desarrollo de la prueba». Y recuerda que Martín Ostos es el presidente del tribunal.

Además la universidad espera que el denunciante, el profesor Martín Ostos, (que ha anunciado que piensa abstenerse de participar en el tribunal con el que no está de acuerdo y en el que se incluyeron algunos miembros que fueron rechazados por su departamento) «actúe y cumpla con las obligaciones que la Ley le asigna» como presidente de la comisión juzgadora. La US alega que no le consta que el acuerdo del consejo de gobierno en el que se aprobó la comisión juzgadora de la plaza haya sido recurrida.

Además la US recuerda que para la oferta pública de empleo se aprobaron en consejo de gobierno del 19 de junio un total de 196 plazas para profesores de otras categorías, entre ellos catedráticos de universidad, profesores titulares y profesores contrastados doctores. En 195 de las 196 los departamentos propusieron comisiones consensuadas y aprobadas por unanimidad de sus respectivos departamentos.

Según afirma, la elección de las áreas de conocimiento de las plazas corresponde con aquellas que su profesores que han logrado la acreditación previa de méritos que concede la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad (ANECA) que es el que certifica los méritos curriculares de estos profesores para poder concurrir a los cuerpos de profesorado universitario.