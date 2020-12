Universidad Los universitarios sevillanos sin clases presenciales hasta enero... como mínimo El presidente de la Junta se «olvida» de mencionar la situación de las universidades, que llevan desde el diez de noviembre sólo con docencia virtual

Mercedes Benítez Sevilla Actualizado: 14/12/2020 08:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los universitarios sevillanos no volverán a pisar las aulas hasta enero como mínimo. Entre las nuevas medidas anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no se hacía mención alguna a la situación de las universidades andaluzas en las que desde el pasado 10 de noviembre se pasó a la docencia virtual con excepción de algunas prácticas que se están haciendo en los campus.

Como además el BOJA publicado el pasado viernes tampoco hacía referencia al tema, no habrá cambio en la situación de las tres universidades sevillanas: la Hispalense, la Pablo de Olavide y la Loyola. Y con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina (el calendario académico llega hasta el día 22 de diciembre) las clases «on line» seguirán como están hasta el regreso de las vacaciones el 11 de enero.

A ello se suma que el período de exámenes del final del primer cuatrimestre comienza en las universidades a finales de enero, lo que supone que es poco probable que la vuelta a las aulas se produzca antes de los exámenes.

En la Universidad de Sevilla, a excepción de la reapertura de las salas de estudio de las bibliotecas que se decretó hace algunos días, la situación sigue sin cambios ya que la docencia sigue «online». La presencialidad se deja únicamente para las prácticas experimentales y de laboratorios y, en general, todas aquellas actividades que cada centro considera insustituibles. Las tutorías siguen de forma telemática, mientras que los exámenes programados con anterioridad a las restricciones, en teoría, no se verán afectados por éstas.

Prórroga de medidas

En la Pablo de Olavide se anticiparon y el pasado noviembre, tras las medidas decretadas por la Junta de Andalucía, decidieron prolongar la docencia virtual. Una resolución rectoral firmada por el ex rector Vicente Guzmán antes de las elecciones que dieron la victoria a Francisco Oliva prorrogaron las medidas restrictivas hasta el final del primer cuatrimestre, es decir hasta enero. Ahora están preparando el segundo cuatrimestre y no se descarta que la doncencia pueda seguir de forma virtual.

La falta de alusiones del presidente andaluz el pasado jueves a la situación de los universitarios ha sido comentada en las redes sociales. «Mecionarlas hubiera sido bonito, pero me imaginaba que no iba a haber esa suerte», decía un representante del Consejo de Alumnos de la US, Cadus.

Los universitarios sevillanos no han vuelto a la normaldad desde el pasado mes de marzo. Primero se suspendieron por primera vez las clases cuando se decretó el confinamiento y luego desde el inicio de curso sólo han tenido poco más de un mes de clases, la mayoría semipresenciales, con grupos reducidos y en turnos rotarios. Ahora, el panorama de la vuelta a los campus aún no se otea en el horizonte.