Vandalismo en los Jardines de Murillo de Sevilla, un nuevo golpe para un parque histórico

El vandalismo vuelve a golpear uno de los parques históricos de Sevilla. Si hace menos de un mes fue el Parque de María Luisa -con el destrozo de una de las estatuas­-, ahora le ha tocado a los Jardines de Murillo. La emblemática fuente de la glorieta de José García Ramos ha amanecido este martes hecha añicos para sorpresa de vecinos y habituales transeúntes. Hace sólo dos años este entorno fue objeto de una rehabilitación integral en la que el Ayuntamiento hispalense destinó un montante de 48.000 euros.

La voz de alarma la daba esta misma mañana una vecina de Santa Cruz. «Cuándo lo he visto, me he puesto negra. ¡Porque es que ya está bien! Anoche pasé y había tal barullo de grupos haciendo botellonas por esta zona de la fuente... Era tremendo», ha explicado a la asociación de vecinos de Santa Cruz, que de inmediato se ha hecho eco de este brutal destrozo provocado por el incivismo de la botellona que cada tarde se despliega por esta zona.

Igualmente ha detallado que, al poco, han acordonado la zona los servicios de Parques y Jardines pero que las piezas siguen tiradas en el suelo. «Dentro de cuatro horas quitarán la cinta y se llevarán los cachos quien se quiera llevar a sus casas. Como pasó con la otra», advierten otros residentes de la antigua judería. La fuente de esta glorieta fue diseñada por Talavera y Heredia e inaugurada en el año 1923.

Por su parte, la presidenta vecinal de Santa Cruz, María José del Rey, ha explicado a ABC de Sevilla que llevará este tema de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo. «Voy a hacer hincapié porque se han ido cargando todas las fuentes. Los chavales lo destrozan todo: vienen se ponen a beber, sin mascarillas, sin distancia y, sin respetar el patrimonio de nuestros parques».

Del Rey asegura que los Jardines de Murillo se ha convertido en refugio de quienes hacen botellona en plena pandemia, desafiando las normas sanitarias. «Ya hemos advertido de que cierren el parque antes, pero, muchas noches, son las doce y siguen sin estar cerrados».

El relato de los vecinos incide además en esta «dejadez» y «abandono»: «Entorno a las nueve de la noche, todos los días sin excepción, se reúnen unas ocho o diez pandillas de jóvenes. Ninguno lleva mascarillas, son muy jóvenes, incluso menores de edad... Esta mañana me he encontrado un amago en el suelo de hacer una hoguera. Aquí no aparece ni policías ni nadie. Cada uno hace lo que quiera. Y la juerga que tenían anoche montada era fina...»

Por todo ello, la asociación de vecinos de Santa Cruz reclama al Ayuntamiento de Sevilla más vigilancia para los Jardines de Murillo, así como «el cierre más temprano de sus puertas». «No podemos dejar que destrocen todo», ha concluido la presidenta vecinal de Santa Cruz, que recuerda que hace dos meses estuvo con el director de Parques y Jardines revisando las fuentes y otros ornamentos para ponerlos en valor.