Varios fondos de inversión, interesados en la compra del complejo Torre Sevilla

Varios fondos de inversión internacionales se han interesado en la compra de Torre Sevilla, un complejo comercial, de oficinas y cultura en el que CaixaBank ha invertido 320 millones de euros a través de la sociedad Puerto Triana. Los fondos han tanteado a la entidad bancaria «pero no se ha iniciado ningún proceso de venta», según fuentes de CaixaBank.

«Para CaixaBank, Torre Sevilla es la joya inmobiliaria del sur de España y es verdad que no es un activo estratégico para el banco, pero ahora todo el conjunto está en fase de lanzamiento y aún tiene mucho recorrido al alza», indican las mismas fuentes, que niegan que se haya cuaderno de ventas del complejo. El complejo espera multiplicar la rentabilidad del complejo en los próximos años, cuando se consolide y los alquileres sean más altos.

Aunque no hay cuaderno de ventas del complejo Torre Sevilla, el éxito del proyecto ha llamado la atención de interesados en su adquisición. «Lo cierto es que algunos fondos de inversión se han interesado y han preguntado por un activo que es único, pero -dicen- no se ha iniciado el proceso de venta»

Antonio Cayuela, administrador único de Puerto Triana, la sociedad propietaria de Torre Sevilla, además de presidente de BuildingCenter, la inmobiliaria de CaixaBank, ya declaró en julio pasado a ABC que «ahora mismo no hay perspectivas de vender, lo cual no quiere decir que no lo hagamos en un futuro. Lo que hemos hecho es ponerlo en valor para Sevilla y completar el compromiso que teníamos con la ciudad».

«La verdad es que nuestra principal y única misión durante este tiempo ha sido poner en marcha el proyecto. No hemos tenido mucho tiempo para pensar en otras cosas. Sí es verdad que hemos tenido otros centros comerciales que los hemos vendido, terminados o sin acabar, centros que nos llegaron por créditos fallidos», manifestó Cayuela.

Rafael Herrador, junto a Susana Díaz, el día de la inauguración del centro comercial Torre Sevilla - ABC

Por su parte, el mismo día de la inauguración del centro comercial Torre Sevilla, el 26 de septiembre, Rafael Herrador, director territorial de CaixaBank en Andalucía occidental, recordó que «en plena crisis económica, CaixaBank invirtió 320 millones de euros en este proyecto. Entonces, CaixaBank decidió que era un reto importante y que teníamos que responder a este compromiso con Sevilla. La única solución que nosotros vimos era finalizar el proyecto y generar valor para Sevilla».

Herrador afirmó que las expectativas que tenían con el centro comercial «no sólo se han cumplido, sino que se han superado. Con la apertura al público del centro comercial se cierra el desarrollo del complejo Torre Sevilla».

El centro comercial Torre Sevilla ha recibido más de 350.000 visitas desde que se inauguró hace una semana. Sólo el primer día recibió 61.000 visitas y las colas en la primera tienda de Primark en Sevilla se han mantenido durante estos días. Para la firma irlandesa de moda low cost, la inauguración de esta tienda ha sido la mejor detrás de las de Madrid y Barcelona. El centro comercial espera recibir 8 millones de visitas cada año. Por lo pronto, su puesta en funcionamiento ha genero 1.600 puestos de trabajo, 250 de ellos en Primark.

Por su parte, CaixaForum, inquilino en régimen de alquiler en Torre Sevilla, ha recibido desde su apertura más de 300.000 visitas. Y la torre de oficinas tiene alquiladas sus 37 plantas.

En cuanto al rascacielos, tiene 50.000 metros cuadrados útiles. Cuando la entidad bancaria comenzó a comercializarlo España estaba saliendo de la crisis económica y numerosos edificios de la Cartuja estaban vacíos. CaixaBank fijó un precio de alquiler muy atractivo y logró llenar el rascacielos: 15 euros por metro cuadrado y mes, sin comunidad. En esa torre trabajan ahora 1.500 personas, aunque tiene capacidad para 1.800.

Hotusa ocupa las plantas 19 a la 37 del rascacielos con su hotel Eurostars Torre Sevilla cinco estrellas. El resto de plantas del rascacielos están ocupadas por empresas de primer nivel, tales como Ayesa, Active Business & Technology, un socio de Microsoft; Aenor, la empresa de certificación Aenor; la consultora tecnológica Chakray; la empresa de software Optima; Orange; Everis; Deloitte y la Cámara de Comercio de Sevilla, entre otros.