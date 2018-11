Una vecina de Sevilla denuncia que los auxiliares llevan seis días sin dar de cenar a su marido de 81 años con Alzhéimer El hombre tiene una válvula en el costado por el que hay que alimentarle para que no se atragante con la comida, pero la empresa que le presta asistencia alega que no es tarea para su personal

José, el marido de Carmen, una vecina de Sevilla, tiene 81 años, Alzheimer muy avanzado y lleva seis días sin que la auxiliar que le concede el Ayuntamiento de Sevilla por ser un gran dependiente le dé de cenar. Ella está enfadada, indignada: «A mi marido no lo puedo mandar a la cama sin cenar. Está malo, tiene Alzhéimer», dice. El problema, explica, es que su esposo no puede comer por la boca, sino que tiene una válvula en el costado por el que hay que alimentarlo con una jeringa. «Como a veces se le iba la comida al pulmón, en junio le operaron y le pusieron ese sistema -cuenta- y hasta la semana pasada la persona que nos mandan por tener reconocida una situación de gran dependencia le daba la cena».

Eso cambió el jueves pasado. «La chica que viene me dijo que le habían prohibido en su empresa seguir dándole la comida» porque «no estaba en sus funciones». Carmen no lo comprende. Durante meses sí le han dado la cena. Ella no se ve con fuerzas ni físicas ni metales para hacerlo. «Yo también estoy muy mayor», dice. «No puedo darle de cenar ni acostarle, ni lavarle, eso es superior a mis fuerzas». El problema es que en las normas de la empresa, asegura Carmen, pone que las auxiliares deben dar de cenar al enfermo. Pero desde la empresa le han dicho que solo si es por la boca.

La ayuda que tiene desde el Ayuntamiento esta mujer para su marido solo le cubre una hora y 45 minutos de asistencia. «La auxiliar llega a las 19.00 y se marcha a las 20.45», explica. Por el día ella ha contratado de su dinero la ayuda de una persona para limpiar y asistirle porque tiene la movilidad muy reducida también. «Me dicen que la mujer que viene del Ayuntamiento tiene que limpiar o cicinar, pero eso ya está hecho, lo pago yo; lo que yo necesito es que le den de cenar a mi marido, le laven y lo acuesten», pide «porque yo no puedo acostar a mi marido sin cenar», repite.

Carmen, en el fondo, entiende que las auxiliares que van a su casa hacen lo que les mandan y no puede enfadarse con ellas. «Ellas vienen con unas órdenes y no se pueden jugar el puesto», las excusa, «pero yo necesito la ayuda». Lo que le han explicado de momento es que la tarea de darle la cena la tendría que hacer una enfermera, pero el Ayuntamiento no le ha concedido esa ayuda. ¿Cómo se apaña entonces esta última semana? «La mujer que me ayuda por las mañanas, en vez de irse a las tres de la tarde, se marcha al as siete y le da de cenar. Pero ella vive en Carmona y eso un esfuerzo para ella. Y a mí me cuesta el dinero, claro».

Carmen, que también tiene sus achaques, solo pide que la ayuden: «Que mi marido pueda cenar por las noches, solo eso. Ahora sí que lo lavan y acuestan, pero falta lo de la cena». Desde la empresa que presta la ayuda a la dependencia por encargo del Ayuntamiento de Sevilla, Clece, aseguran que el procedimiento por el que hay que alimentar a José es «sanitario» y que se escapa de las competencias de su servicio.