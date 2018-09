VIRAL Un vecino de Sevilla la lía en su bloque y después cuelga esta carta memorable de disculpas «Abajo he dejado unas vales para usar esta semana. Coja uno si aún está molesto y llame a mi timbre bien tarde en la noche»

ABC

Sevilla Actualizado: 06/09/2018 20:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un joven de Sevilla ha revolucionado las redes sociales y a los vecinos. Hace unas noches, la lió parda debido a un problema con la cerradura. El ruido que provocó alteró y molestó a los residentes de su bloque.

A pocos días, el joven colgó en el portal una carta de disculpas tan memorable que ya es viral, tal y como recoge el El HuffPost.

«Me quería disculpar por todo el ruido ocasionado esta pasada noche. Me vi obligado a llamar a un cerrajero y tuvo que usar un talador para que pudiera entrar en casa. Espero acepten mis disculpas, pero sé que a veces no es suficiente; así que abajo he dejado unas vales para usar "esta semana". Coja uno si aún está molesto y llame a mi timbre bien tarde en la noche, páselo por debajo de la puerta y así sabré que otra cuenta está saldada. Pedir disculpas piso por piso me parecía molestar doblemente. P.D. No hagáis más vales por vuestra cuenta cuando se vayan acabando, jejeje. Sinceramente».

Una amiga ha encontrado esto en su bloque está mañana :___) pic.twitter.com/yA5XurQ6Zq — Sori (@soysori) 4 de septiembre de 2018

La historia podría haberse quedado ahí, pero Twitter hace maravillas y el autor de la nota ha sido identificado. Un amigo del susodicho, que además vivió en ese mismo bloque hasta hace un mes, le ha hecho llegar el éxito de sus disculpas. Y esto es lo que ha contestado él: «No me lo puedo creer, jajajajajaj, qué fuerte... me meo, pues sí que han llegado lejos mis disculpas... han cogido cinco vales en total, después me encontré el papel en el buzón jejeje, aunque a otro vecino no le pareció gracioso».