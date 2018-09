Seguridad ciudadana Los vecinos de la Macarena rompen relaciones con el Ayuntamiento por las plazas de albergues El Consistorio admite que la alta concentración de estos servicios en una misma zona es un problema pero que no van a cerrar ninguna instalación hasta que no esté operativo un recurso igual en otro punto

Silvia Tubio

@latubio Sevilla Actualizado: 18/09/2018 18:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El PP contabiliza 50 puntos negros en Sevilla por la falta de seguridad

Al Ayuntamiento de Sevilla le ha salido una china en el zapato en el tramo final del mandato. La inseguridad ciudadana está soliviantando a los vecinos, que en algunos puntos se están manifestando, caso de Pino Montano, y en otros anuncian que rompen relaciones con el Consistorio. Así ha ocurrido con los residentes de la Macarena, que en un duro comunicado enviado este martes a los medios, denuncian que el Consistorio se niega a dar respuesta a su principal demanda: la reubicación de las plazas de albergue para evitar que este servicio social se concentre en su zona.

La asociación de vecinos ha decidido abandonar la comisión creada por el Consistorio donde se iban a tratar los problemas de convivencia e inseguridad en el barrio. «Se nos comunica de forma tajante y poco ortoxoda, incluso contradiciendo las declaraciones del alcalde de estudiar el problema de la reubicación, que, la misma no se llevará a cabo ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo».

Los representantes vecinales, además, se sienten insultados porque aseguran que en la reunión la directora general de Acción Social culpabilizó a los vecinos de no respetar los derechos de estas personas, «de no empatizar y de ser insolidarios», señala el comunicado.

Por ese motivo, aseguran que hasta que no se les informe cuál es la propuesta del Consistorio para solventar «el gravísimo problema de convivencia e incivismo que afecta a la zona de la Macarena» no volverán a esa mesa de trabajo.

«No vamos a engañar ni a mentir a nadie»

Desde el Ayuntamiento niegan que hayan descartado la reubicación de servicios y admiten que hay un problema en la Macarena. «Somos conscientes de que hace falta un nuevo modelo de trabajo que no concentre el 60% de las plazas en un tipo de recursos como son los albergues y en una misma zona. Y en eso estamos trabajando. Pero no vamos a engañar ni a mentir a nadie. Es un trabajo lento y la atención social siempre tiene que estar garantizada. No vamos a cerrar un albergue o un comedor social de una entidad religiosa sin que esté ya en marcha una alternativa real», ha afirmado el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores.

Los vecinos han documentado con fotos los problemas de convivencia que sufren - ABC

Este desencuentro fue aprovechado por el portavoz del PP, Beltrán Pérez, quien ha retado al alcalde Juan Espadas a que lo acompañe y visiten juntos los puntos negros que, según un mapa diseñado por los populares, presenta la capital en materia de seguridad. «Que nos digan si verdaderamente el alcalde está dispuesto a venir conmigo a esas zonas de la ciudad a decirle a los vecinos que sus datos dicen que sus calles son seguras. Si él es capaz de hacer eso, yo lo invito a que me acompañe a esas calles a las que no va, a esos barrios que no visita, a que le diga a los vecinos que sus datos desmienten su sentimiento, experiencia y su día a día, que, en algunos sitios es realmente insoportable».

Desde que comenzaron las protestas vecinales, el Ayuntamiento ha argumentado que no hay datos objetivos que corroboren un aumento de la delincuencia y achacan el problema a una sensación de inseguridad. Además, en esta línea, el delegado del ramo, Juan Carlos Cabrera, anunció que se había abierto una investigación tras detectarse una red de perfiles falsos que estaban difundiendo en twitter y facebook mensajes de odio que estaban alimentando esa sensación de inseguridad. «Cuando se tapa un problema y no se reconoce el mismo, se es incapaz de solucionar ese problema», ha criticado Beltrán Pérez, quien ha reclamado los resultados de esa investigación.