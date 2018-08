SERVICIO PÚBLICO El verano dispara el uso de los botones de teleasistencia en Sevilla La seguridad que les aporta una respuesta inmediata y personalizada, entre las razones del incremento estival

Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. En España cada vez hay más personas que viven solas, principalmente por el aumento de las mujeres viudas mayores de 65 años y de los hombres solteros o separados menores de 65 años. A veces, esa soledad se convierte en un problema social que influye de manera negativa en el bienestar psicológico. Según los expertos, es importante valorar que la calidad de vida de una persona no solo está determinada por la salud física, sino también por la emocional. Sin embargo, los aspectos emocionales siguen sin tenerse lo suficientemente en cuenta, especialmente en el ámbito de nuestros predecesores.

Teleasistencia lo tiene claro y refuerza su servicio cuando la soledad tiñe la época estival. Muchos abuelos no se van de vacaciones porque no pueden o porque sus familiares no les tienen en cuenta para su veraneo y, por ello, son cada vez más los que recurren a esta ayuda para sentirse seguros ante un problema de salud o solo para hablar con alguien.

Dolores Caro, 78 años, es sólo uno de los nombres de las personas mayores que no quiere pasar sola estos calurosos meses de verano. Ella es afortunada. Cuenta con una hija y dos nietos y vive en su piso del Parque Alcosa de forma independiente. Desde hace unos días se ha ido al pueblo, a Fuentes de Andalucía, para pasar las fiestas con su familia, pero nunca olvida llevar colgado de su cuello el botón de la unidad de control remoto que le dé «tranquilidad en muchas situaciones», según declara a ABC.

Esta veterana aplica el sentido del humor a todos los aspectos de su vida. «Le dije a mi hija y nietos que quiero más a los del botoncito porque se acordaron de mi cumpleaños y ellos no».

Acude a misa sola, pasea sujeta a su andador, se acerca a comer a los bares de su barrio con la familia y va a la peluquería siempre que se dejan ver algunas canas para combatir la soledad que le dejó su marido, fallecido ahora hace 20 años, ya que, según esta casi octogenaria, el método para alejar a la tristeza es «mantenerse ocupada».

No recuerda los años que lleva con el «botón» y los que le quedan... «Eso es una cosa muy buena. Yo pago 10 euros todos los meses por este servicio y no lo cambio por nada por si los necesito», explica al tiempo que cuenta que cuando está baja de ánimos «ellos» la llaman, le «dan alegría» y por eso no se despega de los teléfonos que van conectados al sistema.

A Dolores le operaron de la hernia de hiato hace dos meses y asegura que estuvieron muy pendiente de ella en todo momento. «Ellos me llamaban casi todos los días, me preguntaban cómo estaba y siempre estaban muy dispuestos».

En una ocasión también tuvo que hacer uso del pulsador y los servicios de emergencias acudieron de inmediato para atenderla. «Mi hija no se encontraba y sufrí una bajada de tensión, menos mal que pulsé el botón».

Refuerzos en verano

El caso de Dolores es similar al de muchas otras personas de la tercera edad y, por ello, en verano los distintos centros de teleasistencia refuerzan las llamadas con recomendaciones, entre otras, contra el calor.

El Servicio Andaluz de Teleasistencia gestiona más de 16.000 llamadas diarias en toda Andalucía, de las que el 25 por ciento corresponden a la provincia de Sevilla.

En lo que va de año, el Servicio Andaluz de Teleasistencia ha gestionado más de 833.000 llamadas en la provincia de Sevilla, de las que más de 208.800 han sido realizadas por las personas usuarias (entrantes) y más de 624.400 por los y las teleasistentes (salientes).

En lo que respecta a los motivos de las llamadas, realizadas por los usuarios, el 57 por ciento han sido para establecer una conversación con el personal teleasistente, el 24 por ciento por una emergencia y el 19 por ciento restante para solicitar algún tipo de información. Efectivamente, los momentos de soledad o angustia, una crisis de ansiedad o las caídas son las incidencias más comunes entre las personas que atienden pues «resulta sencillo que una persona mayor se desestabilice en su domicilio y se caiga», revela María Victoria García, responsable de la Sala de Central de Sevilla del Servicio Andaluz de Teleasistencia. Además, durante el verano aumentan las llamadas porque «sus hijos o ellos mismos avisan que se quedan solos. Así, «ellos se sienten seguros y sus familiares tranquilos».

Atención personalizada

El servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía es un sistema de atención personalizada de respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, inseguridad, soledad y aislamiento. Basado en las nuevas tecnologías de la comunicación permite a sus usuarios mantener un contacto verbal a través de la línea telefónica durante 24 horas todos los días del año con sólo apretar un botón.

Cada usuario tiene un pulsador remoto que puede usarse incluso en la ducha si hubiera una emergencia, como una caída. El personal teleasistente realiza llamadas salientes para conocer el estado del usuario, evolución, recordatorios o facilitar información. Lo que más le llaman la atención es cuando se acuerdan de sus cumpleaños. «Pero, ¿cómo te acuerdas? ¡Si no me acuerdo ni yo! Nos cuentan. Ellos no relacionan eso con que una máquina se moleste en felicitarlos», explica la responsable de servicio de la zona occidental de Andalucía.

En cuanto a las llamadas entrantes, suelen ser por demandas de salud, para pedir información o, simplemente, conversar. «Esto último es lo que más hacemos e intentamos paliar situaciones de inseguridad, soledad e aislamiento», matiza. «Hay algunos que llaman diariamente para darnos las buenas noches, otros para preguntar por el número del cupón del día. Si es que son adorables», se ríe.

Sobre una demanda de salud, en Andalucía somos pioneros en hacer un «triaje» de forma automática. «Nosotros recibimos la llamada y a través de una aplicación informática nos ponemos en contacto con el 061 o con Salud Responde, dependiendo de la sintomatología». Una vez que pasan la llamada se hace el seguimiento para saber cómo evoluciona, tanto el día en cuestión y los dos días posteriores como mínimo. «Nunca cortamos una llamada si no sabemos que esta persona está bien», expone Victoria García.

Ahora mismo el servicio de Teleasistencia tiene en torno a 160 empleados en Málaga y el doble en Sevilla. Están más que capacitados para resolver incidencias habida cuenta de que están acostumbrados a tratar con personas mayores. «Es un colectivo que valora lo que haces; te dan las gracias todos los días, cosa que no sucede en otros trabajos».