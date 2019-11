«Masterchef Celebrity» Vicky Martín Berrocal, el paladar más exquisito y la garra de «Masterchef Celebrity» La diseñadora onubense se enfrenta esta noche a Boris Izaguirre, Félix Gómez y Tamara Falcó por hacerse con el título de nuevo vencedor del programa culinario

Una de las protagonistas de esta edición de «Masterchef Celebrity» es sin duda la diseñadora andaluza Vicky Martín Berrocal. Su desparpajo frente a las valoraciones de los jueces, su humor a partes iguales junto a sus enfados en las pruebas o sus constantes ganas de comer han caracterizado a la onubense afincada en Sevilla.

«Ir a 'Masterchef es un sueño y yo donde voy, me dejo la piel y lo voy a dar todo de mí», así abría Vicky Martín Berrocal su vídeo de presentación. «Para mí la comida va antes que cualquier cosa», advertía ya la diseñadora antes de entrar al programa. Y bien que lo ha demostrado. Su gula no ha dejado indiferentes tanto al jurado como a sus propios compañeros que entre risas comentaban el buen comer de la empresaria durante las elaboraciones.

Por si no lo has podido ver @vickymberrocal y @Borisizaguirre son los primeros finalistas de la cuarta edición de #MCCelebrity. Entra: https://t.co/nNJkMKHaKfpic.twitter.com/NgcETIFxFk — MasterChef (@MasterChef_es) November 20, 2019

Uno de los peores momentos de Vicky en el concurso fue cuando Jordi Cruz le colocó un delantal negro por falta de higiene en la cocina, lo que la llevaba de forma automática a la prueba de eliminación. «Veo caos, veo desorden», le señalaba Cruz. Inmediatamente la aspirante dejó de cocinar y subió a la galería a regañadientes. «Me lo pongo, pero me voy a enfadar», comentaba.

En una de las pruebas de exteriores, la estrategia de la onubense ganó a la del Sevilla, que debían «vender» platos entre los más pequeños y hacerlos ricos y apetitosos. Esto provocó un desagradable desencuentro entre ambos y el cantante de Los Mojinos Escozíos se dejó vencer ante el aplastante discurso de la diseñadora que convencía a todos con sus albóndigas. «No merece la pena jugar tan sucio», señalaba el Sevilla. «Te has dejado vencer», le repetían los jueces.

Otro encontronazo se vivió con la actriz Ana Milán y su ya famosa gelatina. Sin duda, uno de los momentos de esta temporada, a pesar que de Milán no lo pasó nada bien. Ambas debían hacer el mismo postre pero siguiendo solo las indicaciones de Vicky a través de una pared. El resultado no fue el esperado, lo que provocó un enfrentamiento entre ambas debido a la gelatina del plato de Milán, que no había cuajadao, un error grave en el plato que la empresaria se encargó de destacar varias veces. El semblante serio de la actriz lo decía todo. No solo con Milán, también tuvo desavenencias con Yolanda Ramos entre fogones, sobre todo, en las pruebas de exteriores, cuando ambas se disputaban el triunfo.

Sin embargo, en el quinto programa tiró de sentido del humor llamando a su plato «Los corales de mi prima tienen los corales grana» relatando que era una sevillana y como homenaje al cocinero invitado. Otro de los grandes momentos de la onubense en el concurso fue cuando se vistió de mantilla porque estaba de luto tras echar a Los Chunguitos del programa. Sus compañeros no daban crédito. En el último programa, la emoción llegó cuando se proclamaron finalistas tanto ella como su inseparable amigo Boris Izaguirre. ¿Podrá ganar esta cuarta edición la onubense?