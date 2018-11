El vídeo viral de la saeta a la estatua humana en Sevilla Una señora no dudó en dedicarle un cante a un Jesús Nazareno de carne y hueso

A. M. I.

SEVILLA Actualizado: 30/11/2018 12:01h

Es común ver en la avenida de la Constitución de Sevilla numerosas estuatuas vivientes que buscan ganarse la vida con la apotación de los viandantes. Desde magos que se mantienen en el aire sin sujeción aparente hasta vaqueros y otros personajes susceptible de imitar de todo se puede ver por la céntrica vía sevillana.

En los últimos tiempos también se ha dejado ver, como no podía ser de otra manera en esta ciudad, un Jesús Nazareno con la cruz a cuesta que suele situarse en la esquina de la antigua confitería Filella. Para sorpresa de todos el espectáculo en esta ocasión no lo protagonizó la escultura humana, si no una de las transeúntes que no dudó en cantarle una saeta a tan cristiana representación.

La señora, acompañada de una amiga, no dudó en pararse frente al artista callejero y cantarle como si de una imagen de la Semana Santa sevillana se tratase. La estatua aguató sin moverse un ápice toda la interpretación mientras la señora conseguía que aún más curiosos se arremolinaban a su alrededor.

Una vez finalizada la interpretación, la señora no dudó en hacer una aportación económica al artista además de alabar su compostura, aunque muchos pensasen que la que se merecía dicho donativo fuera ella.