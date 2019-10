Día contra el cáncer de mama El Virgen Macarena detecta con semillas radiactivas los tumores de mama más pequeños Junto con el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, es pionero en la erradicación de los tradicionales «arpones» que guiaban al cirujano a la hora de extirparlos y permite, por su precisión, conservar más tejido

El Hospital Virgen Macarena, junto con el Virgen de las Nieves de Granada, son pioneros en Andalucía en una nueva técnica de localización de tumores en la mama mediante la colocación de una semilla radiactiva de iodo (125I).

La especialista en Medicina Nuclear de este centro sevillano, Teresa Cambil, cuenta que la práctica habitual antes de operar un tumor en la mama es aplicar quimioterapia para reducir su tamaño y después de este tratamiento resulta «a veces difícil localizarlo». Lo normal hasta ahora era colocar una especie de arpón o guía métalica en la lesión, bajo control radiológico, horas antes de la intervención, con la idea de marcar el tumor para que el cirujano siga su trayecto, localice la lesión y lo extirpe, conservando en la medida de lo posible la integridad de la mama.

El día de la intervención, con la ayuda de las herramientas que habitualmente se utiliza para la cirugía radioguiada (sonda gamma y gammacámara portátil), el médico nuclear localiza la actividad de la semilla y, por lo tanto, donde se encuentra el tumor, permitiendo al cirujano programar y realizar la incisión más óptima, tanto para obtener un buen resultado estético como para extirpar el menor tejido mamario necesario. «Nuestra idea era quitar los arpones —dice Cambil—, para detectar los tumores más pequeños. Conseguimos con este nuevo sistema reducir la escisión que tiene que hacer el cirujano».

El arpón es muy efectivo, pero la alta frecuencia de extirpaciones incompletas de éste requiere a veces una ampliación de los márgenes durante la cirugía e incluso una segunda intervención. Además, al tener que seguir el trayecto de la guía metálica para llegar a la lesión el abordaje quirúrgico puede provocar resultados no estéticos o resecciones de mayor tejido mamario del deseado.

Cambil recuerda también que la mujer salía antes de la operación con un alambre pinchado en la mama, «lo que tenía un efecto psicológico negativo».

La técnica empezó a aplicarse a finales de 2017 pero tuvo un parón el pasado año por la demora en las gestiones administrativas ante el Consejo de la Seguridad Nuclear. «Llevaremos unas 111 pacientes con la nueva técnica y hemos reducido un cincuenta por ciento de arpones en las mujeres con cáncer de mama», dice Cambil.

Estas semillas no tienen coste económico añadido, pues se aprovechan las que quedan fuera de uso en braquiterapia oftálmica por su pérdida de actividad.

Especialistas del Virgen Macarena pondrán en marcha una radioterapia acelerada que dura sólo cinco días

También se usan estas semillas para comprobar, tras la quimioterapia, si los tumores de los ganglios han desaparecido, y ahora se está estudiando su aplicación en el cáncer de tiroides.

Las biopsias selectivas de ganglios centinelas no se pueden hacer cuando hay un ganglio afectado por un tumor. Tras la quimoterapia, para saber si se ha curado, se señala el tumor con las semillas y así no hace falta quitar los ganglios, si no es necesario.

En 1998 con la introducción de radioisótopos para la localización intraoperatoria de estas lesiones de mama no palpables se han solventado, en parte, los problemas que ocasiona el arpón. A esta técnica se le denomina ROLL (Localización Radioguiada de Lesiones Ocultas) y se administra un radiofármaco dentro de la lesión bajo control ecográfico o radiológico horas antes de la realización de la cirugía y posteriormente durante la intervención.

Uno de los inconvenientes de esta técnica es su menor efectividad cuando se trata de microcalcificaciones o lesiones no visibles en ecografía, así como la posibilidad de contaminación durante la administración del radiofármaco en el servicio de radiodiagnóstico.

En este escenario surgió la idea de utilizar semillas de 125-I para localizar estas lesiones en la mama.

Radioterapia

La radioterapia sigue siendo un pilar básico en el tratamiento del cáncer de mama, y desde hace unos años se está buscando concentrar el tratamiento en el menor tiempo posible. Así, clásicamente se ha utilizado esquemas diarios durante 35 días y más recientemente, de 15 días.

Así, se vienen utilizando esquemas diarios durante 35 días y, más recientemente, de 15 días. Ahora, la Unidad de Oncología Radioterápica y Radiofísica, ha puesto en marcha un estudio (sus investigadores son Carlos Míguez Sánchez, Eloisa Bayo Lozano, Rafael Arrans Lara, Francisco de Asís Carrasco Peña y Antonio Ureña Linares) que va a permitir acortar el tratamiento a sólo 5 días, a través de la llamada «Irradiación Parcial Acelerada de la Mama».