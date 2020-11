Coronavirus Sevilla El Virgen del Rocío de Sevilla vuelve a operar casos no urgentes tras vaciar cuatro plantas de enfermos Covid Hoy tiene en torno a 85 hospitalizados, la tercera parte de los que había hace veinte días, cuando se tuvo que abrir incluso un ala de Cirugía ante una posible avalancha

El Virgen del Rocío, el mayor hospital de Sevilla y de toda Andalucía, ha comenzado con todas las cautelas la «desescalada Covid», gracias a una notable caída de pacientes Covid en las tres últimas semanas que le ha permitido vaciar cuatro de las seis plantas que el centro tenía destinadas a finales de octubre a los enfermos con coronavirus.

Actualmente, hay en torno a 85 hospitalizados (25 de ellos en UCI), que ocupan únicamente las plantas sexta y séptima. Se ha dejado la planta octava como «colchón» para un posible repunte de pacientes Covid mientras se devuelve a sus servicios originales (Oncología, Digestivo) las demás.

Aunque no se va a bajar la guardia (en el centro sanitario no se descarta que todo se pueda dar la vuelta en pocos días si la población relaja las medidas higiénicas que tratan de evitar contagios), la desescalada es un hecho y ya se está empezando a operar patologías no oncológicas y que no son urgentes, aunque sí prioritarias. Poco a poco, si todo marcha como hasta ahora, se irán operando todas las patologías ordinarias que se han ido aplazando Desde mediados de octubre, esto no ha sido posible por la presión asistencial de la segunda ola de la pandemia.

El centro va a contratar a unos cincuenta enfermeros para ir recuperando la normalidad. El plazo se cerró este jueves. El Virgen Macarena hizo lo mismo unos días antes pero con unas treinta plazas más. Se presentaron más de doscientas solicitudes.

El Hospital Virgen del Rocío era el más afectado de Sevilla por la segunda ola de la pandemia hace menos de un mes, por delante del Hospital de Valme y el Virgen Macarena, pero este viernes era el que tenía menos pacientes hospitalizados por Covid-19 de los tres grandes hospitales públicos de Sevilla. El Virgen Macarena, el menos afectado hace treinta días, tiene ahora más que ninguno, unos cien, seguido de Valme, que también está en torno a los 85 pacientes Covid, aunque su UCI registra la mayor presión de enfermos de los tres. El Virgen Macarena está estabilizado en unos cien pacientes Covid desde hace varios días.

La UCI del Virgen del Rocío tiene en este momento unos sesenta pacientes (25 son Covid), lo que supone el 60 por ciento de su capacidad.