Virginia Pérez da positivo en coronavirus

La presidenta del Partido Popular en Sevilla, Virginia Pérez, ha anunciado a través de las redes sociales que este viernes le han comunicado que ha dado positivo por Covid-19.

Según la presidenta del PP en un tuit publicado a las 23.10 horas, «ahora mismo me encuentro bien. Estoy aislada pero seguiré trabajando con la misma ilusión y tesón desde el confinamiento».

Pérez concluye el tuit enviando un abrazo a sus compañeros, a los que espera ver pronto. Compañeros de partido o alcaldes de la provincia han expresado su apoyo a través de mensajes de ánimo

