Así vivían los okupas de Chipiona en la casa de la procuradora sevillana Una casa de Chipiona se encontraba habitada por un matrimonio y su hija al no tener recursos para costearse una vivienda

M.J.M./A.F.L.

Los okupas argumentan que acceder a una vivienda no es un delito y que debido a la falta de recursos se ven obligados a vivir en la calle. «Tenemos que recuperar ese derecho humano a la vivienda y poder ocupar las casas pagadas con dinero público a los bancos», destacan algunos.

Así lo entiende un matrimonio que junto a su hija ocuparon hace unos días la vivienda de Chipiona de una procuradora sevillana.

Cuando la sevillana entró en la casa, se encontró a esta familia con sus enseres y haciendo uso de todas sus pertenencias: el pijama del hermano, la comida de la nevera, el televisor, los juguetes... todo tal y como si se tratase de su propia casa. Además, tenían un colchón en el balcón para airearlo como si se estuviese haciendo limpieza.

La familia okupa dio que sólo abandonarían la casa si un juez lo determina, pero si es el banco el que les dice que se vayan no lo harán. Y así fue.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar de Barrameda, que recogió la denuncia en el Juzgado de Guardia de la propietaria de la casa, dictó en la mañana de este jueves un auto por el que ordenaba el desalojo de la vivienda de la sevillana en la calle Chapetón de la localidad gaditana de Chipiona. Los okupas recogieron sus cosas y abandonaron la casa a última hora del día.

Hay que recordar que la dueña de la casa llegó el martes a Chipiona con unos familiares y al entrar con su propia llave en la vivienda se encontró a unos okupas, a los que aún no les había dado tiempo a cambiar la cerradura y que habían entrado en la vivienda, sorprendentemente, sin forzar la puerta principal. Eso sí, parece ser que reventaron una puerta trasera de la casa.

El okupa, un hombre de unos 30 años, dijo además que no se iba y que no le importaba ir a la cárcel porque ya había estado con anterioridad. También gritaba a la sevillana y a sus familiares: «Le meteré fuego a la casa con todos dentro si me echáis». Y agredió a uno de los hermanos con un destornillador.