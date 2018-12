Entrevista Yan Han: «Un vuelo directo con Pekín multiplicaría las visitas de chinos a Sevilla» Presidente y cofundador de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas, que tiene sede en la capital china

Elena Martos

@Elena_Martos Sevilla Actualizado: 10/12/2018 08:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La derrota ante Helsinki para acoger el gran congreso internacional de grandes destinos turísticos no debilitó el empeño de la capital andaluza para amarrar alguno de los eventos que celebra la Federación Mundial de Ciudades Turísticas —la WTCF, en sus siglas en inglés—. La institución, con sede en Pekín, terminó proponiendo a sus socios una cita regional en Sevilla, que recibe hoy a más de 200 delegados, entre inversores, agentes turísticos, analistas y medios de comunicación europeos y asiáticos.

Su presidente, Yan Han, atiende a ABC en medio del frenético trabajo que desarrollarán hasta el miércoles. Es la primera vez que visita la ciudad y no ha perdido la ocasión para tomarle el pulso al sector turístico. «Sevilla tiene recursos de sobra para aumentar el número de visitantes chinos que recibe», dice a través de su intérprete y ofrecerá algunas recomendaciones a lo largo de estas jornadas.

¿Qué ha motivado este encuentro en Sevilla cuando la ciudad elegida como sede para el congreso es otra?

Es un sitio estupendo que tiene cultura, historia y un clima y una gastronomía fantásticos. Pero hay un motivo de peso y es la actitud tan activa y el interés que mostró desde el principio. Lamentablemente, Sevilla perdió por dos votos la convocatoria general de esta cumbre, pero hemos logrado que en diciembre se llevara a cabo una regional. Para esta ocasión, hemos invitado a importantes grupos turísticos de China, grupos inversores y también a los grupos más representativos de los medios de comunicación.

¿Qué van a tratar durante estos días?

La agenda es muy completa. Comenzamos con una bienvenida a los asistentes para los que hemos preparado un espectáculo flamenco. Así tendrán un primer contacto con la cultura propia de aquí y el martes será el día más importante con el recibimiento oficial y la intervención de las autoridades. Durante las reuniones se tratarán tres grandes ejes temáticos: el intercambio de turistas entre China y Europa, las inversiones que se pueden hacer y los avances tecnológicos, con las nuevas tendencias en el sector turístico. Habrá también un encuentro con medios de comunicación, no sólo tradicionales, también «on line», que cubrirán el evento.

Sevilla es ya un destino de referencia para el turismo asiático, pero ¿lo es también para la inversión?

A veces lo uno llama a lo otro. Tenemos una cifra que representa la evolución en Sevilla: en 2017 visitaron España más de 500.000 chinos, de los que 62.000 pasaron por esta ciudad. Eso da una proporción de entre el once y el trece por ciento. Pero esta cifra se podría mejorar. Y mucho. Hemos hecho un cálculo con los datos del grupo turístico chino Caissa, que cada año traen 8.000 visitantes a España, de los que casi 5.000 pasan por Sevilla. Eso significa que el 60 por ciento de sus clientes hacen parada aquí, lo cual es muy positivo, porque se trata de una compañía que se dedica a grupos de población de un estatus más alto. Eso nos lleva a pensar que Sevilla es una ciudad atractiva para personas de mayor poder adquisitivo.

Ante esta posibilidad ¿cree que son suficientes las acciones de promoción que se llevan a cabo?

Con todos los españoles relacionados con el sector turístico que he tratado, tanto del ámbito privado como del público, debo decir que los sevillanos son los que tienen un perfil más activo y eficaz. Ese esfuerzo tiene un efecto en las cifras: en el año 2016 llegaron a aquí 32.000 viajeros chinos y en 2017 fueron 62.000, casi el doble. Ahora le mostraremos un vídeo del alcalde que hace un gran esfuerzo y nos envía un mensaje muy positivo —el presidente y cofundador de la WTCF enseña las imágenes del regidor Juan Espadas que se dirige a ellos en su propio idioma vendiéndoles las bondades de la ciudad—.

¿Lo hace bien?

Ha hecho un buen intento con el idioma, pero lo más importante es que el gesto demuestra un verdadero interés. En el Año Nuevo de 2018 el alcalde mandó otro vídeo de quince segundos felicitando a la ciudad de Pekín y pudieron verlo 23 millones de personas.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, en los balances se aprecia una caída del turismo chino en Sevilla en lo que va de año. ¿A qué puede atribuirse?

Entre la comunidad turística china hay bastante división en cuanto a los destinos, sobre todo por la cuestión de las conexiones. Con Sevilla ocurre una cosa y es que todos los vuelos que hay ahora son indirectos. La posibilidad de establecer un vuelo directo mejoraría bastante la situación. Sin embargo, las cifras que yo manejo no indican una caída significativa, pero, sin duda, una ruta directa sería un factor determinante.

¿Cree que el aeropuerto de San Pablo podría tener alguna oportunidad de crear un vuelo directo?

Sería un factor muy importante, pero hay otras muchas opciones para que crezcan las visitas. Le pongo un ejemplo: con Marruecos hemos tenido una relación muy buena y a través de sus esfuerzos, en 2015, recibieron 10.000 ciudadanos chinos, mientras que en 2017 llegaron a multiplicar por ocho el número de visitantes y sigue sin haber una línea directa. Otro factor que podría mejorar es la cuestión de los visados que disparó los viajes a Marruecos cuando se eliminó esa obligación. Ese podría ser un buen remedio en Sevilla.

¿Qué recomendaría al sector turístico sevillano para atender mejor al visitante chino?

La experiencia es buena, pero hay dos aspectos que, indudablemente, necesitan mejorar. Uno de ellos es la falta de indicaciones e incluso de guías en chino. Hay una gran cantidad de la población que viaja que domina el inglés, pero no toda y se pueden facilitar las cosas. En Sevilla son escasas las indicaciones tanto en uno como en otro idioma. La Federación puede ofrecer ayuda en este asunto, proporcionando las anotaciones en chino. La otra cuestión es el tema del pago. Los turistas que vienen de China no tienen más remedio que pagar en efectivo, porque no les gusta usar la tarjeta de crédito, lo consideran un medio anticuado. Ellos están acostumbrados a hacerlo todo a través del aplicaciones de móviles como Alichat o Alipay. Son las dos plataformas más conocidas y si se implantaran, mejoraría no sólo la satisfacción, sino que haría crecer el gasto que realizan.

¿Qué es lo que más valora este tipo de visitante cuando sale fuera?

El factor que más le preocupa es la seguridad, pero aquí es bastante buena. Lo segundo es la comodidad del viaje y, en tercer lugar, lo que le ofrece el destino en cuanto a la cultura y la historia. Y cada vez es más popular la tendencia de vivir la experiencia como si fuera un nativo. El chino quiere pasar una estancia en Sevilla como lo haría un sevillano, visitando los establecimientos que un local frecuenta y comiendo lo que ellos comen.

Esta cumbre aborda también las oportunidades de inversión. ¿Qué puede esperar la ciudad de ello?

A los grandes inversores les interesa cerrar operaciones en el extranjero, sobre todo donde hay un buen movimiento turístico. Están muy pendientes de todo lo que sucede y este tipo de encuentros sirve de puente entre ambos países y como un transmisor de información. Es realmente útil a la hora de tomar decisiones.