Agosto de zanjas y calicatas El zafarrancho de obras afecta a casi todo los barrios y toma el Centro Más de medio centenar se distribuyen por la ciudad, muchas de las cuales acabarán este mes. San Pablo-Santa Justa concentra gran número de ellas

Javier Marín

@javitomarin23 Sevilla Actualizado: 05/08/2018 23:40h

El inicio del verano es el motivo principal de la gran despoblación de la capital andaluza hacia otras zonas vacacionales, por lo que el Ayuntamiento aprovecha para iniciar las obras o reformas de una gran variedad de zonas de Sevilla, que en otro momento del año sería de gran molestia para sus habitantes. La cifra de obras públicas que están en ejecución en el mes de agosto supera el medio centenar, e incluso algunas de ellas han llegado a su finalización antes del tiempo esperado. No existe, casi ninguna barriada sevillana, que no esté siendo «retocada» en estas fechas, además la inversión realizada por la Gerencia de Urbanismo ha sido grande, alrededor de los 65 millones de euros.

Distrito Sur

La pluralidad de reformas que se han hecho y harán dentro de estos dos meses y medio estivales roza la totalidad de barrios sevillanos. En el Casco Antiguo son once las obras que se están realizando en este momento, otras siete en la zona de San Pablo-Santa Justa. Uno de los lugares donde más se está actuando es en el Distrito Sur con nueve, aunque seis de ellas han finalizado en el mes de julio, y así sumando barrios como Nervión o Alcosa, dando una cifra íntegra de 54 obras en ejecución en la capital andaluza en el mes de agosto.

En la zona del centro de Sevilla, cabe destacar las obras de sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento que lleva realizando desde el mes de mayo, la empresa Emasesa, en las calles de Cervantes, San Andrés y García Tassara, dónde está afectando a la circulación habitual, debido a diversos cortes de calle por tráfico.

Santa Catalina

Asimismo. en las calles de Francisco Carrión Mejías que conecta con la plaza de San Leandro con Santa Catalina, con una importante inversión de 324.000 euros, algo menor que la anterior, y las cuales se esperan que finalicen a finales de septiembre de este año de 2018.

Las obras contratadas para mejorar la pavimentación y calzadas son un tipo de reforma frecuente en estos dos meses de verano en Sevilla, donde asciende la inversión de la Gerencia de Urbanismo a más de 200.000 euros.

El caso de la calle María Zambrano es uno de los ejemplos de mayor necesidad, del distrito Alcosa-Torreblanca, que ha asignado 44.238 euros, dirigiéndose en su totalidad a la repavimentación de los acerados, por tratarse de los elementos que se encuentran en peor estado.

En el distrito Bellavista-La Palmera han comenzado hace unos días la mejora de la accesibilidad de la avenida de Padre García Tejero y el barrio de Heliópolis, que estaban adjudicadas desde hace cuatro meses pero no se pudieron poner en ejecución.

El estado actual de las obras en la calle Francisco de Carrión - M.J.López Olmedo

El Greco

El presupuesto anunciado para estas reformas es de 160.304 euros. Según el delegado Antonio Muñoz, «hay una demanda importante de las asociaciones de vecinos de acometer arreglos de plazas públicas, aceras, mejorar la accesibilidad que son tremendamente relevante para el día a día de muchas personas, un parque, una plaza, una avenida, arreglar ese tipo de cosas incide considerablemente en la calidad de vida de los ciudadanos».

El Ayuntamiento lleva desde hace un mes la última fase de las obras del colector entre las calles Doctor Marañón y José Díaz, con una inversión cercana a los tres millones de euros, y que se espera que finalicen las obras a finales de febrero de 2019. Las reformas consisten en la sustitución de la actual galería de la calle Doctor Marañón por una nueva canalización de mayor diámetro.

La actuación de mayor envergadura de esta recopilación de obras que comenzaron hace alrededor de un mes y medio se encuentra en la avenida del Greco. Consiste en la modificación total del bulevar principal del distrito San Pablo-Santa Justa. El uso peatonal de la calle se ampliará un 50% con la ampliación del acerado. Además de una plantación de 90 árboles, aumentando la zona verde. La inversión es de 3.2 millones, la de mayor financiación en toda Sevilla, y de mayor plazo de ejecución, por la cuantía de las reformas, ya que no se espera que finalice hasta la primavera de 2019.

Se sigue avanzando en la calle Rodrigo de Triana - Juan José Úbeda

Cortes de Tráfico

La gran cantidad de obras que se están ejecutando, más de medio centenar, aumentará la dificultad de los vecinos sevillanos que no estén de viaje o en las playas para circular por su ciudad.

En la zona de la Macarena, se encuentra un corte parcial, que provoca un tráfico más lento, en las calles de Doctor Marañón y José Díaz. De esta forma, el acceso a la calle Doctor Marañón queda restringido a todos los vehículos salvo a residentes, Tussam y al servicio público del taxi, al quedar solo habilitado un carril de circulación en esta zona. Se mantiene el acceso de las ambulancias al área de urgencias del Hospital Virgen Macarena tanto en sentido hacia José Díaz como desde la calle Don Fadrique (sentido contrario), habilitando un carril de entrada y salida en la zona de obras.

La gran reforma que se está realizando en la avenida del Greco, imposibilita el tráfico hacia la fábrica de la Cruzcampo en el tramo de dicha avenida. Aunque ni el cruce de Sinaí con Soleá, ni el cruce de la rotonda con Tarso se verá afectado.

Hay que recalcar diferentes cortes de tráfico por las obras de sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento de Emasesa. En Triana las calles implicadas son Madre Rafols y Pedro Pérez. En el Cerro del Águila, está cortada la calle Nicolás Díaz Benjumea. Por último, por las obras en el Colector Emisario Puerto, un desvío del tráfico en la avenida de la Raza.