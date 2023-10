El ala socialista del Gobierno se une a la cascada de críticas contra la 'dos' de Igualdad por frivolizar sobre las rebajas de penas a violadores

Multitud de representantes políticos se suman a las críticas por las declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que ha ironizado entre risas las reacciones ante las rebajas de penas para abusadores sexuales por la 'ley del solo sí es'.

Las respuestas llevadas a cabo desde la red social Twitter responden a un fragmento del podcast 'feminismo para todo el mundo', un programa surgido en plena polémica por el goteo de rebajas de penas y dirigido por Pam en el que se trata temas relacionados con el machismo, la violencia política y sucesos de actualidad.

Desde primera hora, el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, junto a la secretaria de Igualdad del PSOE en la ciudad de Madrid, Sonja Lamas, mostraron su malestar con el tono y las declaraciones de la número dos del ministerio de Igualdad. A lo largo de la mañana se han unido a las críticas la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la secretaria de Igualdad del PSOE Andrea Fernández, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Es malo que aprobasen una chapuza de ley, peor la cerrazón de no asumir el error para cambiarla, pero que encima se rían y hagan chistes de esta situación es imperdonable.



¿De verdad Sánchez está tan intervenido que ni puede cesar a una secretaria de Estado que hace estas cosas? pic.twitter.com/OuFuei1L8D — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 11, 2023

No les basta con rebajar las penas a los agresores sexuales, ademas se ríen.



¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez la cese?



Las víctimas no se merecen que se frivolice con su dolor. Merecen respeto y apoyo.



pic.twitter.com/InG51hppLk — Cuca Gamarra (@cucagamarra) January 11, 2023

En el último episodio, la secretaria de Estado, junto a las colaboradoras del programa, han tachado de «bulo» estas reducciones de penas, ridiculizando la reacción de los que lo han señalado: «De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega: los violadores a la calle», afirmó Ángela Rodríguez Pam. «¡Cientos, miles!», le respondió una colaboradora del programa entre risas.

El presidente del PP ha afeado estos comentarios, afirmando que «es malo que aprobasen una chapuza de ley, peor la cerrazón de no asumir el error para cambiarla, pero que encima se rían y hagan chistes de esta situación es imperdonable».

Para concluir, señaló al presidente del Gobierno y criticó su falta de medidas ante este tipo de declaraciones. «¿De verdad Sánchez está tan intervenido que ni puede cesar a una secretaria de Estado que hace estas cosas?», señala Feijóo.

La secretaria socialista: «Revictimiza a las mujeres»

Los dirigentes del PP no ha sido los únicos en salir al paso de las declaraciones vertidas por la número dos de Irene Montero. La secretaria de Igualdad del PSOE en la ciudad de Madrid, Sonja Lamas, ha asegurado que, pese a que por respeto a su cargo orgánico no estaba haciendo declaraciones a «la dañina gestión» de la ministra y de Ángela Rodríguez, no ha podido mantener más el silencio.

Por respeto a mi cargo orgánico en PSOE Ciudad de Madrid estaba consiguiendo no hacer declaraciones públicas a la dañina gestión de la Sra. Irene Montero y de la Sra. Ángela Rodríguez y sus equipos de confianza. Pero por respeto a las mujeres no puedo silenciarme más.

Abro hilo https://t.co/qdQzGeYqcd — sonja lamas millán (@sonjafem) January 11, 2023

Las palabras de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género son injustificables. No están a la altura de la responsabilidad que supone un cargo de tanta trascendencia, más si cabe en estos momentos. Debe rectificar. — Andrea Fernández. 🇪🇺 (@afernb) January 12, 2023

«Por encima de mi militancia socialista está el respeto que le debo a todas y cada una de las mujeres con las que he trabajado durante 22 años de mi vida profesional. Acompañando, en su proceso de recuperación, a mujeres que fueron o estaban siendo violadas, abusadas», comienza relatando en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que las declaraciones «son muy desafortunadas» y que «no conviene frivolizar». «Están siendo semanas muy duras», ha dicho, en cuestión de violencia de género, con el incremento de mujeres asesinadas», concluyó la también ministra de Política Territorial.

También se ha pronunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señalando que «no se puede ironizar» sobre este asunto y ha afeado el tono de Rodríguez Pam: «se propiciaron conversaciones en las que el tono no era el de una secretaria de Estado», ha concluido.

«Hacer esa intervención y jalear es revictimizar a las mujeres, es no tener ni idea de los procesos que viven. Es faltar el respeto a las mujeres que están preocupadas por si el hombre que las violó y está en la cárcel va a salir antes por su pésima gestión, la de ustedes Unidas Podemos», critica Lamas en redes sociales.

La secretaria de Igualdad socialista finaliza exigiendo la salida de la número dos de Montero: «Ya que a usted no la cesan, cese ya a su secretaria de Estado».

También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido la dimisión de Rodríguez, a la que ha reprochado el tono de broma. «Hay que tener la cara de cemento armado para, mientras tenemos cifras horribles de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, bromear desde el Ministerio de Igualdad con las rebajas de condenas a violadores que ellas siguen sin corregir. Debe dimitir ya», ha escrito en Twitter.

Vox, por su parte, ha registrado una proposición no de ley en la que reclama la inmediata destitución de Rodríguez 'Pam'. El grupo basa su petición en «sus recientes ataques a la judicatura» y «sus manifestaciones jocosas sobre la salida de prisión y reducción de condena de criminales sexuales». También solicita la eliminación del Ministerio de Igualdad «por dañino e innecesario».