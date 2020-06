Paddy Cosgrave confirma que la Web Summit se celebrará en Lisboa del 2 al 5 de noviembre

La Web Summit (WS) ha confirmado que celebrará su 11ª edición del 2 al 5 de noviembre de este 2020 en el Parque das Naçoes de Lisboa. Será la quinta ocasión en que la cita tecnológica más importante del mundo se asiente en el Altice Arena de la capital portuguesa, dentro del extenso recinto que albergó hace dos años el Festival de Eurovisión, al lado del imponente Oceanario y de la estación de tren diseñada por Santiago Calatrava.

Así lo ha confirmado el director del acontecimiento, el irlandés Paddy Cosgrave, a través de un mensaje difundido en las redes sociales. Por tanto, la nueva WS vendrá a convertirse en la primera reunión de amplia capacidad que se desarrollará a nivel internacional.

Web Summit is going ahead this year in Lisbon!