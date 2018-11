Así es el nuevo puente colgante más grande de África

El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, inauguró el 10 de noviembre el puente colgante más largo de África, con una longitud de unos tres kilómetros y financiado en casi su totalidad por China, conecta la capital de Maputo con el distrito sureño de Catembe.

Se trata de la infraestructura más cara construida tras la independencia lusófona de Mozambique en 1975, con un coste total de 785 millones de dólares, financiados en un 95 % por una línea de crédito china; país que también aportó mano de obra y materia prima.

El Exim Bank de China se encuentra detrás de esta inversión, por lo para devolver este préstamo el puente será de peaje durante dos décadas, con un periodo de gracia de cinco años y una tasa de interés del 4 %, según medios locales.

Durante sus cuatro años de construcción, en los que se han empleado 75 toneladas de acero y 300 mil metros cúbicos de hormigón, han trabajado 3.800 mozambiqueños y 450 chinos, así como cincuenta ingenieros y consultores de países como Alemania, Inglaterra, Rusia y Grecia.

El puente de dos carriles une la margen sur y norte de la bahía de la capital mozambiqueña e incluye unos 180 kilómetros de carretera entre el distrito municipal de Catembe y el enclave turístico de Punta de Oro, próximo a la frontera con Sudáfrica.

«Con la conclusión de las obras del tramo que lo unirá con el puente de la Unidad, será posible viajar por carretera desde la provincia del Cabo, en Sudáfrica, hasta el norte de África, atravesando toda la extensión de nuestro país», explicó el jefe de Estado mozambiqueño.

Algunas voces críticas con esta obra alertan de su elevado coste de construcción y de mantenimiento, así como de la alta deuda pública que afronta Mozambique, y que en 2022 alcanzará el 130,7 % de su PIB total, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

