¿Qué hace a Estados Unidos diferente de otros destinos turísticos?

Estado de Nueva York Un cielo color lavanda destaca el faro Montauk Point Light en Long Island - Brand USA «Quiero despertar en la ciudad que nunca duerme», ya lo cantaba Frank Sinatra, y es que los españoles también queremos ser parte de la acción trepidante y la transformación constante de la gran ciudad. Nueva York es la ciudad de Estados Unidos que más visitan los turistas patrios y también la que más desean conocer, registrando un 55%. Pero el estado de Nueva York no es sólo la «Gran Manzana». Ubicado en la región noroeste del país, este estado ofrece experiencias únicas para el visitante. «Puedes ir a nadar a Smith’s Point en la costa sur, hacer senderismo en Woodstock o en otros parques al norte del Estado, tomar una copa en The Hamptons, conocer sitios históricos como Fort Ticonderoga o Albany», nos cuenta Dean Gandley para ABC Viajar. Este estudiante neoyorquino nos recomienda también la ciudad de Montauk para una excursión de día y la escultura medioambiental de Opus 40. Criado en Long Island, Dean nos sugiere además recorrer en coche la región del vino :«Tal vez el vino en Long Island no es tan bueno como en España, pero lo intentamos». En «Long Island Wine Country» podemos conocer sus fantásticas bodegas y disfrutar de la belleza natural de sus extensos viñedos.

California El histórico Gaslamp Quarter de San Diego, epicentro de la vida nocturna y cultural de la ciudad - Brand USA Luces, cámaras y acción. El estado de las estrellas de Hollywood, California, es un plató lleno de naturaleza, cultura y diversión urbana. Sus casi 300 parques nacionales como el famoso «Yosemite» o el «Redwood National Park» son escenarios perfectos para disfrutar de vistas espectaculares y deportes extremos como el «rafting» en los ríos de Gold Country. Si te gusta perseguir olas, el condado de Orange, Santa Cruz o la Playa de Huntington ofrecen una increíble experiencia surfera. Desde su variada escena musical en festivales como «Coachella» ,cerca de Palm Springs, o el «Monterey Jazz Festival» hasta la diversidad de las gentes en el Chinatown de San Francisco o el Old Town de San Diego, la cultura impredecible de California envuelve las ciudades del «estado dorado». Restaurantes innovadores, jardines y coctelerías dan dinamismo a los cascos urbanos de ciudades como San Francisco, Los Ángeles y San Diego.¿Quieres sentirte como una estrella de Hollywood? Alójate en un lujoso spa, degusta un buen vino en una elegante bodega o asómate a las boutiques de Beverly Hills.

Florida The Lightner Museum en el interior del histórico edificio del Hotel Alcazar en St.Augustine - Brand USA Florida, también conocida como el estado soleado, ofrece al visitante miles de aventuras. Si te gusta la acción y el desenfreno, tienes una cita obligada con los parques temáticos más famosos del mundo. En la ciudad de Orlando encontrarás la diversión en el fantástico «Walt Disney World», el acuático «SeaWorld» con su espectacular vida marina y el «Universal World Resort» con las atracciones de personajes de la gran pantalla como Spiderman, el Increíble Hulk e incluso Harry Potter. Florida es,además, un destino ideal para unas vacaciones bajo el mar por sus playas silvestres en el «Canaveral National Seashore» y sus diminutas islas bañadas por aguas turquesas, las conocidas como «Dry Tortugas». Para los amantes de la naturaleza, los famosos «Everglades» son una visita imprescindible por su vida silvestre, a la que te puedes adentrar con un trepidante recorrido en hidrodeslizador o una vuelta por kayak. En las ciudades de Florida, las salas de espectáculos y los museos inundan sus calles coloridas. En St.Petersburg, «The Dali Museum» te espera con la colección más grande de pinturas y esculturas fuera de Europa del pintor surrealista.

Hawái La belleza natural del Kalalau Trail en la isla de Kauai - Brand USA Culturas como la hawaiana, europea, asiática, estadounidense y polinesia conviven en Hawái, un archipiélago que deslumbra con la belleza natural de sus valles y playas kilométricas. Bajo el clima tropical del estado, el visitante puede disfrutar de experiencias increíbles: bucear con esnórquel en las aguas de la bahía de Honaunau, acercarse al interior del Kilauea (volcán activo de Hawaii), nadar con delfines, mantarrayas y lobos marinos en el Parque Acuático de Honolulu...El espíritu «aloha» inunda este paraíso del Pacífico con una personalidad única.Solo en Hawaii podrás aprender a bailar «hula» en Oahu o Maui, deleitarte con la música de los guitarristas de «slack-key» en el hotel Outrigger Reef on the Beach o darte «un banquete» con una auténtica cena «luau» con espectáculo incluido. En sus exuberantes playas como Ka’anapali o la famosa Waikiki, las actividades al aire libre son una cita obligada. Deportes de canotaje, surf, paracaidismo y tirolesa son algunos ejemplos. Para los amantes de la historia, Honolulu alberga el monumento a Pearl Harbor y el USS Arizona Memorial, dedicado a los fallecidos en el execrable ataque de 1941. En el Parque Estatal del Cañón de Waimea,en Kauai, se puede ver el abrumador impacto de la erosión.

Estado de Washington Horizonte urbano de Seattle con el Space Needle y Mount Rainier - Brand USA/Westend61 Washington o el estado de la hoja perenne ofrece encuentros únicos con la naturaleza. Esta región al noroeste del Pacífico destaca por sus cadenas montañosas, que se funden con costas dramáticas y bosques frondosos. Los parques nacionales Mount Rainier y el Olympic, junto con las San Juan Islands, forman la triada del exuberante entorno natural de Washington. Si hablamos de ciudades, Seattle concentra gran parte de la acción. Cuna del género «grunge» de la mano de las bandas Nirvana y Soundgarden, esta ciudad destaca por una escena musical en constante transformación desde los años 90. The Museum of Pop Culture documenta la trayectoria musical de esta vibrante ciudad en una obra arquitectónica espectacular. Otro espacio innovador que acoge esta ciudad es el Chihuly Garden and Glass,un paraíso de coloridas y luminosas creaciones de cristal. Para los fans de la saga Crepúsculo, el pueblo de Forks es una visita obligada para conocer el escenario en que la escritora Stephenie Meyer se inspiró para escribir las populares novelas de vampiros. La gastronomía es una atracción más en este estado norteamericano. Los visitantes pueden interactuar con los artesanos, agricultores y chefs de una escena gastronómica variada gracias a la abundancia agrícola de la región. Seattle, la ciudad de Estados Unidos que concentra más cafeterías por habitante (2,5 tiendas de café por cada 1000 personas), alberga el Pike Place Market. Un mercado de los que nunca has visto con su pescado volador y sus puestos con productos procedentes de todos los rincones del mundo.

Alaska Observación de ballenas en el mar de Bering, cerca de las Alentianas Islands - Brand USA Desde el extremo noroeste de América del Norte hasta el este con Canadá, el estado más grande y frío de Estados Unidos es el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza en estado puro. Centenares de águilas calvas, multitud de alces y caribúes conviven en este increíble refugio silvestre. Alaska cuenta con 17 parques nacionales en los que podrás maravillarte con sus cadenas montañosas, ríos salvajes, volcanes y amplias extensiones de tundra. Entre ellos destaca Wrangell-St.Elias, el parque nacional más grande del país. Alojarse en un albergue rural para practicar pesca con mosca y observar osos o unirse a una expedición a un parque forestal remoto son algunas de las opciones para explorar el territorio silvestre del estado. Alaska también destaca por sus maravillosos panoramas en los que los glaciares se funden con las montañas. Puedes disfrutar de estas vistas increíbles tomando un crucero turístico de un día en diferentes áreas de Alaska y conocer glaciares impactantes como Kenai Fjords (fiordos de Kenai), el estrecho Prince William y Glacier Bay. La diversidad nativa y cultural inunda además este estado, enriqueciéndola con pueblos y costumbres desconocidas. Desde los bailes de origen ruso de Sitka hasta la música de los violinistas del valle de Yukón, Alaska ofrece al visitante experiencias locales llenas de tradición musical. Si visitas esta joya ártica en invierno, tienes una cita obligada con las Carreras de trineo con perros de Iditarod.

Texas El centro de Austin durante la carretera de motocicletas Republic of Texas - Brand USA Con sus 695.662 kilómetros cuadrados, Texas es más grande Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Bélgica, Países Bajos y Alemania juntos. Tal vez este dato podría explicar que todo sea más grande en este estado: sus camionetas, sus porciones, sus sombreros de vaquero o su terreno escarpado. Rodeos, bailes en línea y aventuras a caballo forman el «alma country» de Texas. Por no hablar de la barbacoa. El legendario «Franklin Barbecue», en Austin, es uno de los restaurantes más populares por sus costillas y carne de pecho. La historia también abunda en el «Estado de la estrella solitaria». En San Antonio, se encuentra la misión española de San Antonio de Valero, comúnmente conocida Misión de El Álamo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, esta misión es la principal de las cinco que se encuentran en el estado. Las misiones, que datan de 1700, fueron construidas para convertir a los indígenas en cristianos y tuvieron un papel esencial en la historia de México y Estados Unidos en el siglo XIX. Otro espacio ideal para los amantes de la historia es el «Frontier Texas!». Este museo en Abilene muestra la vida del Salvaje Oeste mediante hologramas. En Houston, no puedes perderte el «Space Center». Este complejo educativo explora el programa espacial a través de exhibiciones únicas como la colección más grande de rocas lunares del mundo.

Colorado Vista del amanecer en Colorado National Monument - Brand USA Desde conocer civilizaciones antiguas a saborear cervezas artesanales, el estado de Colorado brinda experiencias épicas al visitante. En la capital, Denver, sus 300 días de sol iluminan una escena artística y cultural en auge. En el centro de la ciudad de los «Denver Nuggets», el equipo local que compite en la NBA, no puedes perderte el centro de transporte Union Station. En esta icónica estación de trenes conviven la gastronomía, el entretenimiento y las compras. Para los apasionados por la música en directo y los nostálgicos, el histórico Red Rocks les espera con un concierto bajo la luz de las estrellas. Artistas de la talla de Jimi Hendrix, los Beatles y el cantautor John Denver, especialmente querido en la región, han pisado el escenario de este legendario anfiteatro. El estado con mayor altitud de Estados Unidos rebosa de naturaleza con su increíble selección de vida silvestre y también presume de una rica herencia cultural. Con pasado hispano, la historia de Colorado se contempla a través de sus fuertes fronterizos, sus museos mineros, las antiguas viviendas en acantilados, pueblos fantasma y las artesanías de las tribus nativas estadounidenses. No olvides hacer una excursión por las famosas Rocky Mountains (montañas Rocosas) y disfruta de los ranchos vacacionales en el estado donde tuvo lugar el primer rodeo del mundo, concretamente en 1869.

Nevada Brand USA «¿Quieres saber cómo se puede vivir una auténtica experiencia estadounidense? Lo mejor que puedes hacer es cruzar el país en coche.Puedes parar, conocer la gente, la comida, la cultura y ver el cambio conforme avanzas por la autopista» - nos responde Anne C.Madison. Precisamente,los viajes por carretera son la principal atracción turística de Nevada.Conduce a lo largo de la U.S. Highway 50 , conocida como la carretera más solitaria del país, para descubrir sus impresionantes cadenas montañosas, detenerte en históricos pueblos mineros y conocer las ruinas del Fuerte Churchill. De camino a Las Vegas, toma la Autopista 95 y haz una parada nocturna en Tonopah para observar los cielos más oscuros del país. Si quieres llenar tus redes sociales con fotografías clásicas junto a la carretera, no puedes perderte el Bosque Internacional de Automóviles en Goldfield en el que su arte particular funde el mundo de los coches con el graffiti y la religión.Una ola de nostalgia por el Viejo Oeste invade todo el estado, donde puedes convertirte en un auténtico vaquero con las experiencias únicas que ofrece. Realiza un recorrido por una mina de oro, conoce Virginia City (campamento minero más grande) o practica heliesquí en las Ruby Mountains. Y no olvides pasarte por la «ciudad de las luces de neón». Las Vegas te dejará con la boca abierta con sus casinos históricos, el lujo de sus hoteles y sus coloridas fuentes danzantes.