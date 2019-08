Estos son los únicos ingredientes que deben llevar los platos españoles más típicos

La Wikipaella , asociación para el reconocimiento de las auténticas paellas, recoge estos ingredientes como los fundamentales, presentes en todos los restaurantes asociados. No obstante, algunas casas, no todas, en función de la región, también incluyen otros caracoles serranos, romero y pimentón a sus paellas valencianas.

Los valencianos son tajantes con la receta de la paella para proteger el buen nombre de su plato más emblemático: arroz, aceite de oliva, agua, azafrán, tomate, judía verde plana, garrofón (un tipo de alubia), pollo y conejo. Los ingredientes son estos, y solo estos; el resto son arroces, pero no paellas .

Tortilla de patatas

Receta de la tortilla de patatas o tortilla española

El debate sobre la tortilla de patatas está en si debe o no debe llevar cebolla. Las dos respuestas son correctas. La división se mantiene en los recetarios. La cebolla aporta jugosidad; pero, por ejemplo, la de Betanzos (La Coruña), una de las más famosas, no lo lleva y no lo necesita porque la jugosidad la obtiene de una mayor cantidad de huevo, según explica en su análisis sobre la cuestión el crítico gastronómico de ABC, Carlos Maribona.

Al margen del huevo, la patata, el aceite de oliva y la opcional cebolla, cualquier otro ingrediente no es bienvenido en una tortilla que pretenda ser tortilla española. Bacon, chorizo y otros añadidos están de más.