Un chef argentino dirige el nuevo mejor restaurante del mundo Tres españoles (Asador Etxebarri, Mugaritz y Disfrutar), entre los diez primeros de la lista The World's 50 Best Restaurants, en un año con fuertes ascensos para nuestra cocina

La ceremonia de los mejores restaurantes del mundo (The World's 50 Best Restaurants) ya ha dictado sentencia, con un desconcertante factor sorpresa provocado por los cambios de las normas del concurso. En la gala celebrada este martes en Singapur, el jurado ha elegido a Mirazur, un restaurante de Menton (Francia), como el mejor del mundo en 2019, tomando el relevo del primer clasificado en 2018, la Osteria Francescana, del chef Massimo Bottura.

Al frente de Mirazur está el chef argentino Mauro Colagreco, que ya fue tercero en la lista de los World’s 50 Best Restaurants en 2018. Tiene dos estrellas Michelin. En el escenario, al recoger el premio, dijo: «Gracias mi amor, gracias equipo y amigos por estar con nosotros estos años. Gracias a todos. A Francia, porque me dio el lugar para crecer. Argentina por todas las memorias que tengo. Brasil que me dio al amor de mi vida, Julia. Italia de donde es más de la mitad de mi equipo».

Los responsables de la lista, elaborada por la revista británica Restaurant desde 2002, decidieron que a partir de ahora ningún restaurante que se haya coronado previamente como el mejor del mundo podrá ocupar el primer puesto de la lista otra vez, lo que descarta a los triunfadores de pasados años (la citada Osteria Francescana, El Celler de Can Roca (ganador en 2013 y 2015) o el neoyorquino Eleven Madison Park, vencedor en 2017. Esos restaurantes ingresarán en un programa llamado Best of the Best y ya no serán elegibles ni aparecerán en el ranking anual.

La cosecha de España puede calificarse como muy buena, con muchos restaurantes que han mejorado sustancialmente su posición en esta lista. Disfrutar, de Barcelona, ha pasado del puesto 18 al 9, una prueba más de su excelente momento; el Asador Etxebarri, en Atxondo (Vizcaya), de Bittor Arginzoniz, sube al puesto número 3 desde el 10, y Mugaritz se mantiene entre los diez primeros: del 9 al 7.

De «increíble» calificó la organización la escalada del restaurante Azurmendi, a las afueras de Bilbao, que pasa del puesto 43 en 2018 al 14 esta vez. Sí, el chef Eneko Atxa, que siempre repite que tiene muy claro que los platos están para satisfacer a los comensales, sube ¡29 puestos!

Tickets, de Albert Adrià, en Barcelona, gana doce puestos: del 32 en 2018 al 20 este año.

Y también había alegría en el equipo de Josean Alija (Nerua, Bilbao), que ha ascendido de la posición 57 a la 32. Justa recompensa a unos platos en los que se derrocha sabor, técnica, delicadeza y equilibrio, con la máxima sencillez aparente y jugando además con un producto de primera. En cuanto a Elkano, en Guetaria, es otra sorpresa agradable: la maravillosa parrilla de Aitor Arregi pasa del 77 al 30.

Este año, la gala se ha celebrado en el Marina Bay Sands Convention Center Singapore. Es la primera vez que este evento se celebra en una ciudad asiática. «The World's 50 Best Restaurants» inició una gira mundial en 2016, y en los últimos tres años ha celebrado su ceremonia en Nueva York, Melbourne y Bilbao.

La revista Restaurant divide el mundo en 26 regiones y en cada una de ellas selecciona como jurado a un panel de 40 personas, cada una de las cuales emite 10 votos, 4 de ellos a restaurantes de fuera de su propia región y que hayan visitado en los últimos 18 meses. En total son 1.040 expertos. Un tercio, cocineros y hosteleros; el resto, gastrónomos y periodistas o escritores especializados.

Españoles entre el 51 y el 120

En la segunda parte de la lista (del 51 al 120) encontramos otros seis españoles. El primero Arzak, una de las sorpresas negativas del año, que ha perdido 22 puestos: desde el 31 en la última edición al 53. A continuación aparecen Diverxo, de David Muñoz, que ocupa la posición 75; Quique Dacosta (81), Enigma, de Oliver Peña (82), Martín Berasategui (87) y Aponiente, de Ángel León, en el 94.

José Andrés, el prestigioso chef español que desarrolla su carrera en Estados Unidos, ha recogido también el American Express Icon Award por su notable contribución al sector de la restauración. Y la chef mexicana Daniela Soto-Innes, de Cosme (Nueva York), ha sido elegida como la mejor cocinera del mundo.

Los 50 mejores restaurantes del mundo en 2019

1. Mirazur, en Menton, Francia. 2. Noma, en Copenhague. Es la nueva sede del restaurante, razón por la que sí puede participar en el concurso. 3. Asador Etxebarri. Atxondo, Vizcaya De Bittor Arginzoniz. 4. Gaggan, en Bangkok. Mejor restaurante de Asia. 5. Geranium, Copenhague. 6. Central. Lima, Perú. 7. Mugaritz, Errenteria, Guipúzcoa. Andoni Luis Adúriz, de nuevo entre los diez primeros. 8. Arpège. París. 9. Disfrutar, Barcelona. Pasa del 18 al 9. 10. Maido, Lima.

11. Den, Tokio. 12. Blue Hill at Stone Barns. Pocantico Hills, EE.UU.. 13. Pujol, México. Mejor restaurante de Norteamérica. 14. Azurmendi en Larrabetzu. Escala 29 posiciones. Ganador del Westholme Highest Climber Award 2019 15. Septime, París. 16. Alain Ducasse au Plaza Athénée en París. 17. Steirereck, Viena. 18. Odette, Singapur. 19. Twins Garden, Moscú. 20. Tickets, Barcelona, con Albert Adrià al mando.

21. Frantzén, en Estocolmo, el mejor restaurante de Europa según la guía OAD Top 100+ European Restaurants. 22. Narisawa. Tokio. 23. Cosme, Nueva York. 24. Quintonil, Ciudad de México. 25. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen en París. 26. Boragó, Santiago de Chile. 27. The Clove Club, Londres. 28. Blue Hill at Stone Barns, Pocantico Hills, Estados Unidos. 29. Piazza Duomo. Alba, Italia. 30. Elkano, Guetaria, del chef Aitor Arregi.

31. Le Calandre. Rubano, Italia. 32. Nerua, Bilbao, a cargo del chef Josean Alija. En 2018 ocupó el puesto 57. 33. Lyle’s. Londres. 34. Don Julio. Buenos Aires. 35. Atelier Crenn, en San Francisco. 36. Le Bernardin, Nueva York. 37. Alinea, Chicago. 38. Hiša Franko, en Kobarid, Eslovenia. 39. A Casa do Porco, Sao Paulo. Brasil. 40. Tim Raue, Berlín.

41. The Chairman, en Hong Kong. 42. Belcanto, Lisboa. 43. Hof Van Cleve, en Kruishoutem, Bélgica. 44. The Test Kitchen en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Elegido también Mejor Restaurante de África 45. Sühring, en Bangkok. 46. De Librije, en Zwolle, Holanda. 47. Benu, en San Francisco. 48. Ultraviolet, de Paul Pairet, en Shanghai. 49. Leo Espinosa, Bogotá. 50. Schloss Schauenstein en Fürstenau, Suiza.

Best of The Best: los ganadores en las ediciones previas

El Bulli (2002, 2006, 2007, 2008, 2009), The French Laundry (2003, 2004), The Fat Duck (2005), Noma - original location (2010, 2011, 2012, 2014), El Celler de Can Roca (2013, 2015), Osteria Francescana (2016, 2018), Eleven Madison Park (2017). Estos restaurantes, de acuerdo a las nuevas reglas de juego, ya no forman parte de la competición.