Las botellitas de gel y champú desaparecerán de los hoteles en 2021

Los amenities de los hoteles -esas pequeñas botellitas de gel y champú- están llamados a desaparecer. Desde hace varios años algunas grandes cadenas hoteleras decidieron sustituirlos poco a poco por dispensadores pero ha sido ahora un senador de Nueva York, Todd Kaminsky, quien ha anunciado una propuesta legislativa que prohibiría a todos los hoteles de la ciudad ofrecer botellas de plástico de un solo uso en las habitaciones. Los amenities serían sustituidos por dispensadores montados en la pared, botellas más grandes y de uso múltiple o materiales que no sean de plástico para terminar con las botellas de un solo uso.

Kaminsky acompañó su iniciativa con datos que la avalan ya que tan solo en los hoteles de la ciudad de Nueva York se tiran anualmente 27 millones de botellas de plástico usados como artículos de tocador. «Pequeñas acciones cotidianas, como eliminar estas botellitas tendrán un impacto positivo en nuestro medio ambiente», aseguró Kaminsky en un comunicado que anunciaba el proyecto de ley. «Al impedir que los hoteles den artículos de tocador de plástico de un solo uso a los clientes, estamos salvaguardando nuestro medio ambiente y mitigando los desechos plásticos y la contaminación de las vías fluviales».

Respaldo del sector hotelero

La Asociación de Hoteles de la ciudad de Nueva York y la Asociación de Hospitalidad y Turismo respaldan la ley de Kaminsky, lo que refleja el creciente apoyo de la industria. Vijay Dandapani, presidente y CEO de la Asociación de Hoteles de la ciudad de Nueva York, lo calificó como «un importante esfuerzo de protección del medio ambiente».

La cadena de hoteles más grande del mundo, Marriott International, -que posee 30 marcas de hoteles, incluidos Ritz-Carlton Hotel Co., Renaissance Hotels y Sheraton Hotels and Resorts-, ya inició este camino en mayo de 2018 y tiene previsto que todos sus alojamientos abandonen en 2020 las pequeñas botellas de champú, acondicionador y gel de ducha. El CEO de Marriott, Arne Sorenson, ha asegurado en un comunicado, que se evitará que aproximadamente 800 millones de kilos de plástico vayan a los vertederos cada año. «Nuestros huéspedes esperan que hagamos cambios que aporten una mejora significativa para el medio ambiente sin sacrificar la calidad y la experiencia que persiguen en nuestros hoteles». «Las botellas no se pueden reciclar porque son demasiado pequeñas para limpiarlas» asegura el CEO y en su lugar la compañía planea colocar botellas de plástico más grandes a prueba de manipulaciones con bombas en la ducha que ya se ha implementado en 1.000 hoteles Marriott de Norteamérica. El cambio ahorrará alrededor de 500 millones de pequeñas botellas de plástico por año en los 7.000 hoteles de la compañía en 132 países.

Esta es la segunda iniciativa contra el uso del plástico de Marriott. En julio pasado la cadena hotelera anunció sus planes para eliminar todas las pajitas y agitadores de plástico en una iniciativa que ahorraría mil millones de pajitas de plástico y aproximadamente 250 millones de agitadores por año.

InterContinental Hotels Group, que posee 5.600 hoteles en todo el mundo, incluidas marcas como Holiday Inn e InterContinental Hotels & Resorts, anunció este año que cambiará los artículos de baño en miniatura a artículos de baño a granel. La compañía dice que sus hoteles usan casi 200 millones de miniaturas cada año y los sustituirá por dispensadores recargables. Se espera que el intercambio de productos concluya en 2021.