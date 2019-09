Cualquier noticia que se publica en internet está sometida a un examen extremo, a veces exageradamente puntilloso. Los periodistas, blogueros o comentaristas de actualidad lo saben bien. Basta un desliz en un dato o un texto con algún cabo suelto para recibir la correspondiente réplica en los comentarios o en las redes sociales. Esta vez, el desliz es realmente curioso. La «influencer» argentina Tupi Saravia, especializada en viajes, ha recibido numerosas críticas después de que varios internautas se percataran de que muchas de sus fotografías muestran exactamente las mismas nubes, aunque, obviamente, fueron tomadas en distintas partes del mundo.

Martina (Tupi) Saravia, de 25 años, es una travel blogger (así se define), especialista en publicidad, con 312.000 seguidores en Instagram. Recorre el mundo y se fotografía en lugares de esos a los que siempre apetece ir. Todo iba bien hasta que un usuario de Twitter (@santilishi) se fijó en los cielos: muchos de ellos eran iguales.

Matt Navarra, un especialista en redes sociales con más de 50.000 seguidores en Twitter, recogió ese guante y amplió la repercusión del «cotilleo»: «Esta influencer viajera tiene las mismas nubes en todas sus fotos». El comentario tuvo más de 12.000 retweets y 35.000 me gusta, con infinidad de comentarios.

Lo cierto es que Tupi no ha ocultado la «trampa». Ella edita sus fotos, incluidos los cielos. A BuzzFeed le dijo que utiliza la aplicación Enlight Quickshot para intercambiar cielos y mejorar fotos. Por eso en muchas de sus imágenes vemos las mismas nubes.

Los credores de la aplicación hablan de su utilidad para introducir nubes en los cielos en estos términos: «Transforma el cielo en cuestión de segundos (y no minutos, como en los editores de ordenador). Elige entre todo tipo de cielos, desde las impresionantes luces del alba o la energía desbordante del mediodía hasta los atardeceres intensos y las noches en el desierto. Colorea y ajusta el color para que combine con el cielo, añade nubes o muévelas para transmitir la sensación de brisa».

I just went to fact check this myself and sure as shit.... now her profile is private. What a bizarre thing to do, and how bizarre to think people wouldn't notice. pic.twitter.com/fAy7MCb8tj