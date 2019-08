Prohíben las botellas de Coca-Cola con temática de Star Wars en los aviones de EE.UU.

La lucha por la seguridad en EE.UU. ha llegado a las bebidas de Coca-Cola o más bien a las botellas temáticas de Star Wars edición especial que la compañía ha lanzado con motivo de la apertura de su parque dedicado a la Guerra de las Galaxias en Walt Disney World Resort en Florida.

Las botellas de Coca Cola, Coca-Cola Light, Sprite y agua, que se venden en la nueva atracción de Star Wars, han sido diseñadas como «detonadores térmicos» algo que las autoridades aeroportuarias han visto como una amenaza por su similitud a granadas de mano eso si, mucho más coloridas.

Su diseño esférico y su etiqueta escrita en el lenguaje de ciencia ficción de Aurebesh, han hecho de estas botellas, -que se venden por cinco dólares-, un verdadero objeto de colección y uno de los recuerdos más popular del parque. Sin embargo, una pregunta de un tuitero destinada a la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos ha frustrado los desees de muchos fans de viajar en avión con estas «bombas» de refresco.

El usuario compartió una foto de las botellas en Twitter junto con la pregunta: «Sé que se ven poco fiables, pero ¿pueden llevarse en una maleta?».

La TSA respondió: «¡Gracias por preguntar! Las réplicas y los explosivos inertes no están permitidos ni en el equipaje de mano ni en el equipaje facturado».

@AskTSA I know these look dodgy, but can they be packed in suitcase? Thanks pic.twitter.com/4uILLMX3eL