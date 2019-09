Cinco castillos privados en venta en España Propiedades con mucha historia para sentirse auténticos reyes

Quién no ha soñado alguna vez en vivir en un castillo y sentirse un auténtico rey, príncipe o marqués rodeado de jardines y disfrutando de ese majestuoso salón que calienta esa enorme chimenea. Es cierto que los sueños no son baratos y estas históricas propiedades en venta, en manos privadas, no están al alcance de todos los bolsillos pero soñar es gratis y contemplar la grandeza de estas construcciones también. Estos son cinco castillos en venta que bien merecen, al menos, una visita virtual.

1 2 3 4 5 Castillo del siglo XII en Sant Cugat A tan solo 20 minutos del centro de Barcelona, en Sant Cugat, se encuentra este precioso Castillo del siglo XII en venta. Situado en un entorno privado y tranquilo, la edificación, construida originalmente en el siglo XII y reconstruida en el XVI, mantiene los increíbles techos tallados originales en un espacio constuido de 903 metros cuadrados. La propiedad dispone de 14 habitaciones y cinco baños. La finca dispone de tres hectáreas de bosque, algunas de las que originariamente eran viñas. Precio: 3.500.000 de euros. Castillo del siglo XIII en Bañolas En la provincia de Gerona, en la ciudad de Bañolas, capital de la comarca del Pla de l'Estany, se sitúa este castillo de siglo XIII que, según varias publicaciones, era el centro de la baronía de Falgons, propiedad de la familia Cartellà. La propiedad cuenta con un edificio principal de 872m2 con una torre en cada esquina del castillo y en el centro del edificio hay un precioso patio interior. Además la finca tiene una casa independiente para el servicio, dependencias agrícolas de 254m2 y nueve hectáreas de terreno, de las cuales más de dos hectáreas son pastos y siete hectáreas es bosque. El castillo está situado a solo 15 km de la ciudad de Bañolas con su hermoso lago, y a solo 35 km de la ciudad de Gerona. Precio: 1.490.000 euros Castillo en venta en Condado de Castilnovo @idealista.com En Condado de Castilnovo, municipio de la provincia de Segovia, está este castillo -en uso para eventos-, monumento de interés cultural desde 1931, a tan solo 75 minutos de Madrid y a 30kms de la estación de esquí de la Pinilla. El estilo arquitectónico más destacado es el gótico-mudéjar, aunque se observan restos árabes, isabelinos y neoclásicos. El origen del castillo no está aclarado, algunos investigadores opinan que se remonta al siglo VIII. En el siglo XIV, fue morada de los Reyes de Aragón. En el S. XV, Juan II hizo entrega del mismo a su valido, D. Alvaro de Luna. Después fue adquirido por los Reyes Católicos, quienes lo cedieron en dote a una sobrina. Así, entra en el patrimonio de los Velasco, Condestables de Castilla, que adaptaron el castillo al gusto de la época. En el S. XIX, perteneció a la rama católica de la familia Hohenzollern y en 1856 pasó a manos de José Galofré, pintor y secretario de honor de la reina Isabel II. Posteriormente, se convirtió en propiedad de los marqueses de Quintanar. La finca cuenta con una superficie de 79 hectáreas y la superficie total construida es de 5.500 m². Consta de 5 plantas, dispone de 21 habitaciones -todas con baño incorporado y 2 grandes suites-; salón Real para 300 personas, varios espacios unos más íntimos y otros más amplios para convenciones, espaciosas terrazas, un maravilloso patio interior, amplia zona de aparcamiento y biblioteca histórica. Además del castillo también comprende un molino-vivienda de unos 450m², amplia pradera para campamentos perfectamente acondicionados con zonas de actividades y aseo; varias piscinas; otra casa en forma piramidal; varias naves (actualmente en uso como museos) y capilla. Precio de venta: 15.000.000 euros Castillo en la isla de El Burguillo @idealista.com En la isla privada de más de 10.000 m2, en medio del Embalse de El Burguillo, está este castillo de casi 1.000 m2 de estilo medieval en su exterior. Cuenta con siete dormitorios en suit más la posibilidad de convertir su pabellón multifuncional en otros cuatro dormitorios modulares independientes. La isla tiene la capacidad de alojar a más de 50 personas y es completamente autosuficiente gracias a su energía renovable. Situada a una hora de Madrid, esta exclusiva propiedad goza de la gran ventaja que durante un par de meses al año se convierte en península, lo que facilita el acceso a la isla en coche. Precio de venta: 3.500.000 euros El Enebral, en El Escorial En El Escorial está una de las fincas privadas con más solera de España, se trata de El Enebral. La que fuera propiedad de Felipe II, pasó a manos privadas con la desamortización de Mendizábal en el año 1870. Cuenta con una extensión de 283.400 m², 5041,16 m² construidos en veinte edificaciones, entre las que se encuentran el palacio del siglo XVIII, de estilo herreriano, la capilla, casa de guardeses, casa de servicio, viviendas adosadas, naves, cuadras, gallinero, palomar e invernadero entre otras. Además cuenta con piscina a la que se accede desde una de las terrazas del palacio y pista de tenis en las proximidades a la capilla. Tiene tendido propio de luz, aguda del Canal de Isabel II, 6 pozos de agua legalizados, teléfono y gas. Precio: 8.500.000 euros