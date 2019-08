Las diez suites de crucero más lujosas del mundo

Royal Caribbean - Royal Loft Suite & Ultimate Family Suite

Una de las navieras líderes mundiales como Royal Caribbean nos lleva sorprendiendo desde 2009 con sus barcos de la clase Oasis entre los que están el Oasis of the Seas, Allure of the Seas, Harmony of the Seas y Symphony of the Seas (y esperando un quinto barco), y que tienen el honor de ser los barcos de crucero más grandes del mundo.

El camarote más grande es la Royal Loft Suite de 229 m2 que ocupan dos plantas con habitación master con baño en la planta superior y salón, comedor, otra habitación, piano de cola, biblioteca, y dos terrazas independientes en la planta baja. A todo ello se une un jacuzzi, sillones balineses, hamacas, sillones de exterior y comedor al aire libre con barra de bar. La última novedad ha sido la Ultimate Family Suite de 153 m2 repleta de actividades para todos los públicos. También con dos plantas, éstas se distribuyen en un dormitorio para los niños en la planta de arriba con un tobogán para que se deslicen hasta la planta baja, un muro de Lego para escalar, una sala de cine 3D con biblioteca y una máquina de palomitas. Y la planta baja, cuenta con una fantástica terraza de 20 m2 equipada de un lujoso jacuzzi y una mesa de billar. Esta suite familiar hace que los clientes se sientan como en su propia casa pudiendo cumplir cualquiera de sus deseos gracias a los mayordomos personales que estarán disponibles en cualquier momento del día.