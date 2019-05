Los mejores rosados de 2018 a partir de 2,5 euros El crítico de vinos de ABC cata una selección de vinos con personalidad, desde Flor de Muga, el número uno de España, a Ayerra, una bendición desde Navarra

Una selección de vinos rosados de la añada 2018. Proceden de seis regiones: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra. Y una variedad de uvas bastante importante, aunque la garnacha sea protagonista tanto en vinos de Rioja, como de Navarra, Cataluña y Valencia. También nos encontramos en la composición de las distintas elaboraciones con uvas blancas como albillo, macabeo, malvasía, verdejo y viura, y, entre las tintas, cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, syrah y tempranillo.

Flor de Muga Rose

Desde Navarra, Ayerra es el mejor ejemplo de calidad unida a un precio escaso que hemos encontrado en los últimos tiempos. Un vino rosado elaborado con uva garnacha que procede de una pequeña bodega familiar, también llamada Ayerra, establecida en la villa de San Martín de Unx. Se vende en bodega a 2,50 euros la botella. Ejemplo a seguir, que en este texto tiene su continuidad pues una mayoría de los vinos rosados que les recomendamos no superan los 10 euros. En Castilla-La Mancha podemos encontrar líneas similares al citado Ayerra, como Viña Albali Garnacha Rosé (Félix Solís) o Pago del Vicario Rosado (Pago del Vicario), de uva petit verdot, ambos a un precio aproximado de cinco euros por botella.

Por encima de esos cinco euros se encuentran los diez vinos que figuran en esta página con la imagen de la botella y su ficha. Quizá, los mejores de España a falta de incluir el rosado superior de Marqués de Riscal, ya catada la añada 2018 y a un mes de salir al mercado; Marqués de Murrieta Primer Rose, todavía no catado, y Salvueros Garnacha Gris, tan difícil de encontrar como extraordinario suele ser. Así, concluimos que el mejor vino rosado de España en la actualidad es Flor de Muga Rose, de Bodegas Muga.

Rosados de 7 a 22 euros

Arzuaga Rosae

Precio: 10 euros. Puntos: 91. Añada: 2018. Variedad: tempranillo. Origen: D.O. Ribera del Duero. Bodega: Arzuaga. Web: arzuaganavarro.com

Charlatán

Precio: 7 euros. Puntos: 91. Añada: 2018. Variedad: garnacha tinta. Origen: D.O. Cigales. Bodega: César Príncipe. Tel: 983 663 123. Web: cesarprincipe.es

Flor de Muga

Precio: 18 euros. Puntos: 93. Añada: 2018. Variedad: garnacha. Origen: D.O.C. Rioja. Bodega: Muga. Haro (La Rioja). Tel: 941 311 825. Web: bodegasmuga.com

Lalomba

Precio: 21-22 €. Puntos: 92. Añada: 2018. Variedades: garnacha (90%) y viura. Origen: D.O.C. Rioja. Bodega: Ramón Bilbao. Tel: 941 310 316. Web: bodegasramonbilbao.es

Petit Caus Rosat

Puntos: 91. Precio: 7-8 €. Añada: 2018. Variedades: merlot, tempranillo, syrah, c. sauvignon y c. franc. D.O. Penedés. Bodega: Can Rafols del Caus. Web: canrafolsdelscaus.com

Quelías

Puntos: 92. Precio: 8 €. Añada: 2018. Variedades: albillo (50%), garnacha, verdejo y tempranillo. D.O. Cigales. Bodega: Sinforiano. Web: sinforianobodegas.com

Quinta de Aves Rose

Puntos: 91. Precio: 8-9 €. Añada: 2018. Variedades: cabernet franc y graciano. Vino de Castilla-La Mancha. Bodega: Quinta de Aves. Web: quintadeaves.es

Rosa d’Abril

Puntos: 92. Precio: 9-10 €. Añada: 2018. Variedades: macabeo, malvasía y syrah. D.O. Penedés. Bodega: Torelló. Tel: 938 910 793. Web: torello.com

Rosat de Mitjanit

Puntos: 92. Precio: 10-11 €. Añada: 2018. Variedad: garnacha peluda. D.O. Montsant. Bodega: Vinyes Domenech. Tel: 932 118 893. Web: vinyesdomenech.com

Rose Marine

Puntos: 91. Precio: 9-10 €. Añada: 2018. Variedad: garnacha. D.O. Pago Chozas Carrascal. Bodega: Chozas Carrascal. Tel: 963 410 395. Web: chozascarrascal.com