Las reivindicaciones de Mireia Belmonte: «Esto sólo pasa en España» La nadadora atiende a ABC para hablar de sus retos y pedir más ayudas

RAMÓN ROMÁN

Mireia Belmonte es, para muchos, la mejor deportista española de todos sus tiempos Sus títulos así lo pueden acreditar, y eso que por todavía tiene en mente seguir agrandando su palmarés. Pero, inexplicablemente, una deportista de nivel no cuenta con el apoyo mínimo exigible para competir al máximo. No es la primera vez que la nadadora hace peticiones al Consejo Superior de Deporte o a la Federación, pero resulta curioso que siga sin contar con ciertos apoyos. Y en esa misma línea, aparte de hablar de sus objetivos a corto y largo plazo, se expresa Mirea Belmonte con ABC de Sevilla en su visita al gimnasio Viding La Rosaleda de Sevilla. La ambición es la nota predominante de esta charla, pero también las reivindicaciones para seguir dándole títulos a España.

¿Qué objetivo tiene para este año?

Este año tenemos el Europeo y a ver si en el 200 mariposa podemos hacer récord de Europa, que para mí sería como pasar al siguiente paso en la piscina de 50 metros. No tengo todavía ningún récord de Europa ni del mundo en piscina de 50 y creo que sería un objetivo muy bonito.

¿Lo ve factible?

Estoy a unas décimas con mi mejor marca, por lo que siempre es complicado batir tu propia marca personal, pero lo veo asequible. Es un reto que este año me he propuesto y, si lo consigo, estaré muy contenta.

Y siempre están en la mente los Juegos, ¿no?

Sí, pero es un objetivo muy a largo plazo. Es muy bonito pensar en él, pero como una motivación. Los Europeos, los Mundiales y los Juegos del Mediterráneo, que este año son en casa, también son objetivos. Son etapas que también hay que quemar. No sólo puedo estar pensando en un objetivo cada cuatro años.

¿Y la piscina corta?

Me queda un año todavía, no sé cómo estaré de forma. En teoría, quiero ir paso a paso con las competiciones. En verano haré la piscina de 50 metros y luego algunas copas del mundo. En diciembre, si estoy bien de forma, haré el campeonato del mundo de piscina de 25 metros.

Centrémonos en la actualidad. ¿Qué pruebas marcarán su calendario?

Creo que el Europeo está en un año complicado, en medio del ciclo olímpico. Hay gente que baja la guardia y gente que lo hace muy bien para afrontar mejor todavía la segunda parte del ciclo. En mi caso, cojo la segunda opción. Y sobre los Juegos del Mediterránea, la última vez que estuve fue en Pescara 2009 y fue una experiencia muy bonita. Este año, que es en casa, espero que sea más bonita todavía.

Siempre con ambición...

Es importante coger fuerzas y referencias de las rivales. El año que viene, el Mundiales

Por cierto, ¿cómo está de los episodios de vértigo que ha sufrido?

Estoy mejor, lo que pasa es que he empezado a entrenarme de forma continua hace un mes, algo que cuesta siempre. Pero estoy mucho mejor y espero haber dejado atrás esos episodios de vértigo que tuve.

Cambiemos de tercio. Le hemos escuchado hacer reivindicaciones, pedir “favores” al CSD y a la Federación...

No son favores. Es una cosa esencial para cualquier deportista, ya que trabajamos con nuestro cuerpo. Tenemos que recuperarlo para competir al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente… Un fisio es lo mínimo que debemos tener los deportistas, para que te recupere y puedas seguir entrenándote al día siguiente. Es como con los coches, si no los llevas al mecánico, al final un día se rompe. Eso me pasó a mí en 2015 con los hombros. Por eso creo que es importante que me pueda acompañar todo el año un fisioterapeuta.

¿Entiende que usted, para muchos la mejor deportista de la historia de nuestro país, tenga que estar reclamando ayudas?

Esto sólo pasa en nuestro país, en España… pero tenemos nuestros defectos y también nuestras virtudes, como todos los países del mundo. Pero creo que es importante que se le preste atención a la gente que estamos en alto rendimiento y que vivimos de trabajar con nuestro cuerpo, el cual lo ponemos al máximo cada día hasta llegar al punto de que a veces necesitas una recuperación para poder seguir.

Y continuando con lo de ser la mejor deportista, ¿qué siente cuando los aficionados piden para usted premios como el Princesa de Asturias?

Yo siempre intento hacerlo lo mejor posible en el agua para mí, porque yo soy la que trabajo cada día. Pero si puedo motivar a otra gente y soy un referente, pues yo estoy encantada, porque es una cosa muy bonita. Me encanta que la gente me siga y me apoye. Todos los premios que puedan llegar, bienvenidos sean y estoy encantada de recogerlos.

Se habla siempre de su rutina de entrenamientos, de que es algo muy sacrificado en lo físico, pero ¿cómo se prepara en lo mental?

Creo que también hay que prepararlo. Preparamos el cuerpo para hacerlo lo mejor posible en una competición al año, pero también preparamos la mente. Esos momentos son especiales, tenemos pocos en nuestra vida porque son cada cuatro años. Me juego todo en dos minutos, por lo que tienes que tener una mente bastante preparada.

Queda mucho, pero ¿se ve repitiendo en Tokyo 2020 el oro de Río 2016?

No sé lo que voy a hacer. Superar la medalla de oro es imposible porque no hay nada más alto, pero todavía no sé cuáles son los objetivos que me voy a marcar. De momento, para mí, este año es el más importante. No sé qué es lo que va a pasar, pero siempre intento ir a lo más alto.