«El desengaño», un libro crítico con la izquierda y la derecha

«El desengaño», de Fernando Jáuregui y Federico Quevedo, es, sobre todo, un libro de historia contemporánea, ya que refleja la desilusión que, tras casi toda una vida mirando de cerca a la política, sienten estos dos periodistas ya veteranos, por el devenir de las dos corrientes ideológicas hegemónicas de España: la izquierda y la derecha.

Con muchos años de militancia profesional y cada uno por su lado en la profesión, el estallido de esta zozobra ha sido, cómo no, lo ocurrido en Cataluña. Un hecho que ha llevado a ambos a reflexionar sobre la izquierda y la derecha. «Dos espacios desde donde no se han sabido resolver los problemas claves de la ciudadanía en España», según las conclusiones del debate realizado durante la presentación del libro celebrada este lunes en la Fundación Valentín de Madariaga de Sevilla con la presencia de políticos y periodistas.

- ¿Por qué «El desengaño»?

- Fernando Jáuregui: Es nuestro segundo libro juntos después de «Es el cambio, estúpido!», es el desengaño que compartimos Federico Quevedo, desde sus posiciones ideológicas más bien conservadoras, liberales y yo desde las mías, más bien socialdemócrata, pero los dos nos hemos desengañados porque desde ninguna de las dos posiciones se han hallado soluciones duraderas para los problemas más serios que tiene España, básicamente el territorial y la desigualdad desde mi punto de vista.

- Federico Quevedo: Ha habido una cierta relajación por parte de los políticos de los gobiernos de la derecha y la izquierda para resolver estos problemas y han estallado cuando menos nos lo esperábamos, provocando una crisis de estado muy importante.

- ¿Son los políticos conscientes del desengaño generalizado?

- FJ: Según las conversaciones mantenidas para hacer este libro para el que he tenido que hablar con muchas personas de todas las izquierdas posibles, creo que sí son conscientes de este desengaño. Muchos de ellos admiten incluso que la clase política «anterior», era mejor porque estaba más dedicada y menos profesionalizada. Son plenamente conscientes porque a una semana de las elecciones de Cataluña no sabemos qué es lo que va a pasar al día siguiente. No sabemos todavía si hay vida después del 155 o qué clase de vida.

- FQ: Soy menos optimista que Fernando, creo que no son conscientes del todo, o si lo son, intentan mirar para otro lado y seguir manteniendo cierto statu quo cuando la realidad es que han cometido durante estos años muchos errores y deberían empezar a poner los medios para corregirlos y volver a generar una cierta afección en la sociedad española, que desde luego ahora mismo es evidente que no tiene la clase política.

- ¿Cataluña ha sido la gota que colma el vaso?

- FJ: El 20 de diciembre se cumplen dos años de las elecciones generales que dieron una victoria muy exigua a Mariano Rajoy. Desde entonces todo ha sido una auténtica catástrofe y un dislate. El 2016 fue un año catastrófico desde el punto de vista político y el 2017 es obvio que también. Han sido necesarias dos elecciones generales, no se ha resuelto nada y no se ha llegado desde luego a un plan común de acción en Cataluña. Ahora parece que ante la gravedad de la situación hay un principio de lo que podría ser una entente entre los socialistas del «no, no y no» (que lo han abandonado afortunadamente) y el Partido Popular que parece que está dispuesto a abandonar su inmovilismo para llegar un acuerdo ambos con Ciudadanos como enganche, si es que es así. Lástima que Podemos no haya entendido este mensaje y estemos como estamos.

- FQ: Sí, es evidente que la crisis generada por culpa del secesionismo catalán ha sido de las más graves que ha sufrido España en los últimos 40 años, en comparación con el golpe de estado del 23 F y con situaciones muy grave que hemos vivido en este país. El problema es que hemos llegado hasta aquí porque desde hace años los gobiernos que hemos tenido han estado mirando para otro lado ante un problema que se estaba forjando en Cataluña, que al final ha acabado estallando, y que ya veremos que consecuencias puede tener, porque todavía es muy pronto.

- ¿Cómo se podría cambiar esta tendencia?

- FJ: Tanto Federico como yo creemos que sería posible todavía hacer un referéndum constitucional en Cataluña acogiéndonos al artículo 152.2 de la Constitución que dice ante un cambio de Estatut o nuevo Estatut se impone hacer un referéndum para aprobarlo. Si se modifica el Estatut actual, que realmente lo han hecho estallar los independentistas por los aires, y se negocia uno nuevo, se podría hacer ese referéndum. Sería muy difícil ahí que incluso los independentistas dijeran que no. Con eso y la aplicación de 155, que ha estado muy bien desde mi punto de vista, podremos llegar a una situación, a una entente, llegaremos a una cierta aproximación.

-FQ: El 155 ha sido obviamente necesario y se ha aplicado con una gran habilidad política por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Bien es verdad que para cambiar toda esta tendencia hace falta algo más. Estoy de acuerdo con Fernando en que no estaría mal volver a intentar una especie de referéndum pactado y que va a ser necesario en el futuro una reforma de la Constitución que permita un mejor acomodo del estado de las autonomías y adecúe algunas cosas que ahora mismo creo que la Constitución está un poco obsoleta con respecto a lo que es la España del siglo XXI.

Fernando Jaúregui, que ha seguido profesionalmente los avatares de la izquierda en España, siente que ésta ha tenido una deriva con la que se siente «bastante crítico». Una trayectoria que disecciona en este libro, para concluir que no se han aportado soluciones válidas ante una crisis tan decisiva como la ocurrida en Cataluña. ¿Cuál es el futuro de la izquierda? ¿Pedro Sánchez? ¿Pablo Iglesias? ¿Ambos? ¿Ninguno?, se pregunta este autor, quien reflexiona en estas páginas al respecto y ofrece datos inéditos. Jáuregui ejerce la información desde los primeros años setenta, tras estudiar en Madrid. Ha trabajado en una veintena de periódicos, de papel y digitales, radios, televisiones y gabinetes de comunicación. Ha escrito treinta y seis libros, solo o en colaboración, y ha dado clases en universidades de todo el país. Militó en el PCE desde antes de la muerte de Franco hasta la restauración de la democracia.

Por su parte, Federico Quevedo, al que siempre se le ha etiquetado como hombre de derechas próximo al PP, admite en este ensayo su decepción por la forma como este partido ha gestionado algunos de los grandes problemas que ha tenido el país, especialmente el de Cataluña, pero también la crisis económica o la corrupción. Una postura que le ha valido mucha incomprensión y más de una venganza, sin que eso, se enorgullece, haya hecho temblar su pulso. Ha pasado por periódicos de papel y digitales, agencias de prensa, emisoras de radio y programas de televisión. Este es su sexto libro, y el segundo con Jáuregui.