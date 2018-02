Un profesor de la Universidad de Sevilla reclama a «La Peste» por copiar su libro

08/02/2018 a las 09:44 Actualizado 08/02/2018 a las 09:44

La Peste podría enfrentarse a una denuncia por plagio por parte de un profesor de la Universidad de Sevilla que reclama a Movistar porque en «el monólogo de Mateo» de la serie se reproduce texto de una página de su libro. Se trata del profesor de Historia Moderna de la US, Francisco Núñez Roldán. El libro en cuestión es «La vida cotidiana en la Sevilla del siglo de oro». Un texto del capítulo titulado «A dios rogando. La religión encendida, la procesión cotidiana» ha sido reproducido y utilizado en el trailer promocional de la serie.

Esa reproducción en la exitosa serie sin el consentimiento del autor provocó que el profesor enviara un burofax a los guionistas reclamándoles por reproducir material protegido sin su consentimiento. Nuñez Roldán aseguró ayer a ABC que tanto él mismo como la editorial tienen los derechos de autor compartidos por lo que solicitan a los productores una solución «por la vía amistosa». Y reclama una cantidad que no quiso desvelar.

«Intentaremos llegar a un acuerdo, no quiero ir a pleito», dijo el historiador que cree que los productores «abusaron» de su confianza ya que durante el rodaje estuvo asesorando a los documentalistas sobre la época histórica en la que se desarrolla la serie. «Siempre he respondido a las peticiones de los documentalistas y nunca pedí nada. Pero una cosa es hablar con una persona y otra utilizar el texto de mi libro», recalcó Núñez Roldán.

Por ello el autor, cuyo libro narra una historia cotidiana de la Sevilla del siglo XVI, intentará el acuerdo. «Es un motivo de orgullo que hayan usado mi libro pero no que lo hayan plagiado», afirmó el historiador que dice haber hablado con el guionista Rafael Cobos al que ya ha «perdonado». «Si me ofrecen trabajar en la segunda parte no me importaría integrarme en el equipo pero hay que arreglar la primera» dijo insistiendo en que lo importante es dejar a salvo su dignidad como autor.

Por su parte el guionista, Rafael Cobos, achacó lo ocurrido a «un malentendido» que quiere aclarar para evitar que pase a mayores. Según su versión, el historiador estuvo muy vinculado al trabajo de la serie y asesoró a los documentalistas. «Consideré que tenía su consentimiento», recalcó Cobos que afirma que piensa seguir contando con la colaboración del historiador para la segunda temporada.

Los letrados de ambas partes están negociando para intentar un acuerdo. Si no lo logran el abogado de Nuñez, Víctor López, presentaría denuncia por plagio:una demanda de sustracción de derechos de la propiedad intelectual.