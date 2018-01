LA PESTE SERIE Lupe del Junco: «Estoy contentísima de haber debutado en un proyecto como «La Peste»» La actriz sevillana interpreta el personaje de Leandra en la serie dirigida por Alberto Rodríguez

Sevillana, del barrio del Heliópolis «en concreto Reina Mercedes», Lupe del Junco ha llegado a nuestras pantallas para quedarse. Tras debutar con el personaje de «Leandra» en la serie «La Peste», esta estudiante que ha conseguido ponerse a las órdenes de Alberto Rodríguez por casualidad se encuentra «contentísima de haber debutado en un proyecto como este».

P - ¿Qué recuerdas de tu paso por el colegio?

De Claret conservo muchísimos recuerdos y amistades, ten en cuenta que entré con 3 años y estuve allí hasta los 16 años.

P - Y llegó Eusa...

¡Muy contenta! Me encuentro de maravilla en el centro y su método de enseñanza es muy innovador

P - ¿Cómo surgió tu pasión por la interpretación?

Realmente no sé en qué momento exacto surgió, pero cuando me dieron la posibilidad de interpretar el personaje de Leandra en «La Peste» no lo dudé ni por un instante y cuando viví la experiencia me di cuenta de lo que me entusiasma.

P - ¿A quien admiras?

Te diré una actriz clásica, Audrey Hepburn, porque no quiero dejar de nombrar a muchos actores y actrices a los que admiro en este momento.

P - ¿Realmente fue casual la llegada al casting de La Peste?

Totalmente. Estaba en el instituto donde cursaba bachillerato, El ÍES Heliópolis del que por cierto, también guardo muy buenos recuerdos, y nos enteramos de que había un casting que coincidía con el horario escolar, así que decidimos unas cuantas amigas ir para perder unos minutos de clase y pasárnoslo bien.

P - ¿Alguna vez pensaste que lo pasarías?

La verdad es que no, cuando me llamaron por primera vez para decirme que querían volver a verme, en un principio ni siquiera caí en la cuenta de a qué se estaban refiriendo hasta que concretaron que se trataba del casting de “La Peste”. Me hacían pruebas y a las semanas pasaba lo mismo, me llamaban diciendo que sí podían verme de nuevo , cuánto más pruebas hacía y más veces me llamaban, más me costaba creérmelo.

P - ¿Algún día imaginaste interpretar algún personaje como el de Leandra?

¡De ninguna manera! Nunca me lo habría imaginado

P - ¿Qué ha supuesto para ti rodar bajo las órdenes de Alberto Rodríguez?

Una gran suerte y experiencia. En un principio ves que se te queda todo como muy grande, Alberto es un director con mucho prestigio y muy buenos proyectos... yo me deje llevar y disfruté cada vez más y más mi trabajo, intentando siempre sacar lo mejor de mí, mi prioridad era no defraudar.

P - ¿Te molesta que te califiquen como actriz «debutante»?

¡En absoluto! Realmente es lo que soy. Más bien al contrario, estoy contentísima de haber debutado en un proyecto como «La Peste».

P - Una serie sobre Sevilla con muchos días de grabaciones en tu ciudad... ¿Con qué lugares te quedas?

Mis escenas se grabaron en Coria Del Río y en Carmona, sinceramente no sabría decirte con que me quedo...Coria Del Río fue un descubrimiento, no tenía ni la menor idea de que hubiera un paisaje tan bonito y además tan cerca de casa. Carmona supuso un traslado al S.XVI, la sensación de estar en esos escenarios tan perfectamente ambientados es indescriptible.

P - ¿Cuál ha sido la reacción de la gente que te rodea tras la emisión de los dos primeros capítulos?

¡Muy buena! No me puedo quejar.

P - ¿Y a partir de ahora?

Pues… ya se verá, de momento quiero continuar interpretando y seguir con mi formación.