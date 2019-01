Debate de investidura Francisco Serrano (Vox): «Es un orgullo ser la fuerza decisiva que ha propiciado el cambio en Andalucía» Serrano destacó que su partido es «la alternativa democrática, porque no hay democracia allí donde no hay alternancia en el Gobierno»

M. J. Lora/ ABC

El portavoz parlamentario de Vox, Francisco Serrano, toma la palabra este miércoles en el Parlamento de Andalucía en la segunda sesión del debate de investidura de Juanma Moreno. Tras la intervención este martes del candidato a la presidencia de la Junta, es el turno hoy para que el resto de los grupos le interpelen.

Francisco Serrano ha aprovechado los primeros minutos para expresar que como portavoz del grupo al que tengo el honor de presentar, «compartir nuestra alegría por estar hoy representando las convicciones de 400.000 andaluces. Es un orgullo ser la fuerza decisiva que ha propiciado el cambio en Andalucía despues de 36 años».

Serrano destacó que su partido, que entra ahora en la escena parlamentaria, es «la alternativa democrática, porque no hay democracia allí donde no hay alternancia en el Gobierno, como bien dijo ayer Juanma Moreno. La herramienta democrática que ha puesto fin al gobierno socialista». «Hemos sido los que hemos propiciado el cambio y se pone fin -señora Díaz- a sus años de gobierno en Andalucía».

«Estamos aquí porque hemos sido los que hemos propiciado el cambio. Somos doce diputados de un partido que entra en la escena política. Acabamos de aterrizar. Es un cambio que anhelaban los andaluces. Tenemos que ser rivales en la política, pero no ser enemigos y hacer lo que sea mejor para Andalucía y España», destaca.

«Somos el partido que ha venido a ocupar el vacío» en el arco parlamentario para dar respuesta a «muchos andaluces y españoles indignados» que no encontraban respuesta. A su juicio, esas personas que estaban perdidas y que ahora se han encontrado en Vox tienen «ideas de derechas, pero también de izquierdas», y algunas incluso son de las que «llevan años» en la abstención. Hemos venido a dar respuesta a esos españoles que no se sentían identificados por ningún partido. Personas que anhelaban esas respuestas de extremo sentido común. Damos respuestas a esos andaluces que estamos hasta el gorro y la gorro de ese lenguaje inclusivo».

«Representamos a andaluces y españoles que habían visto cómo sus valores morales se habían tirado por la borda. Vox ha venido a recuperar esos valores sin complejos. Su himno y su bandera. En Vox se han visto identificados estos españoles y andaluces, siendo el único partido que ha emprendido cauces legales de esa dignidad. Españoles y andaluces que habían visto la corrupción como forma de hacer política. Vox ha venido para servir y acabar con esa política de corrupción».

«Hartos de las imposiciones ideológicas en materia de género. Hombres y mujeres que puedan vivir en el amor, la igualdad y el respeto. Creemos en la igualdad. En contra de cualquier tipo de violencia en el ámbito de la familia. Las víctimas pueden ser cualquiera: hombres, mujeres, ancianos, lesbianas, que no se engañen mas a las mujeres. Queremos una defensa eficaz de aquellas que siguen sufriendo maltrato por un sistema. Que se enteren de una vez. En Vox pensamos que el maltrato es una lacra social que debemos erradicar. El maltrato contra cualquier persona y porque rechazamos las agresiones y violencia contra las mujeres. Que no nos digan lo que no somos».

Intervención del líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, en el Parlamento - EFE

«Hemos venido para quedarnos. Estamos aquí quienes no tenemos miedo de ser perseguidos, calumniados por expresar nuestras ideas. Si estoy aquí es precisamente porque fui perseguido solo por expresar como profesional lo que ahora como diputado. A lo hecho, pecho y agradecer a los que lo han hecho posible. Ahora estoy aquí para seguir luchando por una sociedad más justa e igualitaria. Vox no va a renunciar a ninguno de sus planteamientos incluidos los de género. Seremos una oposición firme y leal acorde a nuestras ideas y aseguramos a nuestros votantes que no les vamos a defraudar».

«Hemos sido necesarios para el cambio, cuestión que parece que Ciudadanos no se ha enterado. Exigiremos que se cumplan los puntos en el acuerdo con el PP ajenos a la extrema izquierda y al PSOE. Nosotros nos basamos en la ideología de un revolucionario y que se basaba su doctrina en el amor, San Juan 1.3.14.16. Un mandato de amor es el que nosotros queremos, nos basamos en el amor, no somos violentos. Nosotros jamás nos hemos identificado con personas que defiendan posiciones totalitarias. Estamos a favor de las libertades individuales y detestamos cualquier tipo de dictadura, de izquierda o de derecha».

Citando a Francisco de Asís: «donde hay odio, que yo lleve el amor, donde hay error que yo lleve la verdad. Donde hay tristeza que yo lleve la alegría. Nosotros somos gente de orden. Creemos en la ley, en la paz, en la alegría. Se pueden ser rivales políticos, pero no enemigos. Yo tampoco seguramente voy a estar de acuerdo en muchas cuestiones pero mi grupo les va a escuchar con respeto y silencio. Somos diferentes, por tanto, exigiremos respeto».

«Concluyo deseándole suerte en este reto y condene los ataques que estamos sufriendo. 400.000 andaluces nos han dado su confianza y se merecen respeto. No le daremos un cheque en blanco. Es necesario levantar las alfombras y entre aire limpio en esa Junta de Andalucía. Usted se ha comprometido a ello. Busquemos la verdad, por tanto, citando a Antonio Machado: 'tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Mucha suerte a este reto colosal».

El candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido la legitimidad de Vox, ha reivindicado el pacto de investidura que han cerrado y ha pedido a esta formación que «encapsule» las diferencias para centrarse en los puntos de encuentro, dando así «estabilidad» al cambio y al Parlamento.

Segundo dia del pleno de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucia - J. M. Serrano

En el debate de investidura, en respuesta al portavoz de Vox en el Parlamento, Francisco Serrano, el dirigente popular ha pedido que sean «útiles a los andaluces» y ha advertido de que necesitan una mayoría parlamentaria estable para que «el cambio se note».

«Pido a Vox que seamos útiles, que intentemos trabajar en dotar a este Parlamento de una estabilidad», ha dicho Moreno, quien se ha mostrado convencido de que hay «muchos puntos de encuentro».

Moreno, que ha insistido en varias ocasiones en las diferencias entre PP y Vox, ha asegurado que la formación y sus votantes tendrán «todo el respeto» de la Junta y que, como presidente, defenderá «a todos los grupos» que sean atacados, después de que Serrano pidiera que se condenaran «los ataques» que entiende que han sufrido.

Además, Moreno ha explicado que «nadie pide a Vox ni a nadie que renuncie a nada, esa es la grandeza de la democracia».

Moreno ha garantizado que no se derogarán leyes de igualdad ni de violencia de género y que no se darán pasos atrás. «En este acuerdo eso no aparece en ningún lado», ha recordado.

El futuro presidente ha desgranado algunos puntos del acuerdo con Vox para preguntarse quién puede oponerse a esas medidas. Entre ellos, ha citado la defensa de España, la creación de empleo de calidad, la lucha contra la corrupción, la estabilidad económica o la condena a los ataques «a cualquier fuerza democrática».

Moreno ha rechazado que la defensa de la familia sea algo «anticuado», que se considere «rancio» proteger las costumbres andaluzas, que son «el legado social, cultural e histórico de muchos años», o que se califique de «retrógrado» proteger la libertad en educación para que «ningún burócrata lo imponga» a los padres.

Por su parte, Francisco Serrano, que ha renunciado al segundo turno «por brevedad y comodidad de la sesión», se ha limitado a valorar desde su escaño que Moreno haya dicho que condena los ataques a cualquier grupo y también ha defendido que el acuerdo de investidura ya se conoce y todo «está claro».