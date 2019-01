Susana Díaz a Juanma Moreno: «Para todo en su gobierno va a depender de un partido machista»

R. V.

La hasta este miércoles presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha comenzado su intervención en la segunda sesión del pleno de investidura de su sucesor, el popular Juanma Moreno Bonilla, hablando de legitimidad de su acceso al poder, aunque atacando en todo momento que para ello Partido Popular y Ciudadanos se hayan apoyado en otra formación de «extrema derecha».

«Cuando Andalucía necesite al partido que ha ganado estas elecciones nosotros estaremos. Usted -a Juanma Moreno- Ha tenido que apropiarse del voto de la extrema derecha para una mayoría parlamentaria legítima. No voy a dudar de la legitimidad de su gobierno, pero tampoco voy a disfrazar la realidad. El partido PSOE es el que tiene la confianza en esta cámara. Si tiene hoy toda la confianza de esta cámara tiene todo la legitimidad, pero la misma que tuve yo cuando sustituí a José Antonio Griñán».

«La alternancia es lo que permite que la suma de las derechas puedan formar gobierno, pero la misma legitimidad tiene cuando el voto libre de los andaluces ha permitido gobernar al Partido Socialista a lo largo de estos años», ha recalcado.

Tras asegurar que el gobierno que va a presidir con el apoyo de Vox ha «escandalizado a media Europa», ha asegurado que el PSOE, en esta nueva etapa, va a ser un «dique de contención» para impedir los recortes, la involución y el retroceso en Andalucía.

«Nunca haré separación de víctimas frente al terrorismo como ustedes. Un cambio de gobierno dentro de un sistema democrático consolidado. Ayer usted apeló a Suárez en varias ocasiones, que peleó contra el franquismo, y usted va a acceder a la Junta de Andalucía acompañado de los herederos del franquismo», ha continuado.

La primera parte de la intervención de Díaz ha estado centrada en la crítica a Vox y los pilares de su ideología. «Usted ha gastado más tiempo en atacar a quienes se manifestaron ayer que en c0ndenar la violencia machista», ha resaltado. «Usted ayer tuvo el detalle de acordarse de mí», ha señalado la socialista para nombrar después a las mujeres asesinadas a manos de sus parejas en Andalucía en los últimos meses. «Ha declarado que no van a parar hasta que se deroguen esas leyes de violencia», ha lamentado. «Para todo en su gobierno va a depender de un partido machista», ha insistido Díaz en alusión al partido de Santiago Abascal. Y es que su frase más repetida en estos primeros compases de su discurso ha sido: «Los amigos de mis amigos, son mis amigos».

Con todo, la socilista ha apuntado la inestabilidad del gobierno de Juanma Moreno antes incluso de echar a andar. «En este tiempo de cambio a peor es inédito que se amenace con elecciones antes de formarse el Gobierno», ha indica Díaz.

Para Susana Díaz, Moreno estará al frente de un gobierno de «cambio a peor, que se va a sustentar en un bloque involución», donde Vox ha dejado claro «que tiene la sartén por el mango». Ha recordado a Moreno que gracias a los votos de la extrema derecha, que no cree en la autonomía y el autogobierno, tendrá la posibilidad de alcanzar la Presidencia de la Junta.

Respuesta de Juanma Moreno

Juanma Moreno ha expresado a la familia socialista su pésame por el fallecimiento este martes de Eduardo Martín Toval para comenzar su respuesta a la intervención de Susana Díaz.

Inmediatamente ha entrado a discutir sobre la legitimidad de su propuesta de gobierno y la falta de ésta en anteriores legislaturas. «Su gobierno era de final de ciclo, era cuestión de que llegara ante la falta de acción y renovación de su gobierno. Nuestro gobierno Va a ser valiente, esperanza e ilusión de cientos andaluces que se han cansado de sus recetas y estilo. Legitimidad no puede hablar por muchas razones. Durante muchos años el PP ha ganado elecciones en muchos pueblos de Andalucía y nos ha mandadao a la oposición. Sin la menor reflexión, han hecho pactos espúereos para expulsar al los populares del Gobierno. En 2012 ganó el Partido Popular y el PSOE gobernó en coalición con otro partido. Pero fue investido José Antonio Griñán, no usted. Fueron las corruptelas de su partido la que la hicieron presidenta», ha aclarado el candidato popular.

El otro punto a discutir en este debate ha sido sobre las víctimas del terrorismo, a las que Moreno ha insistido su gobierno «va a honrar» a todas sin distinción. «También considero víctimas mías, aunque fueran militantes socialistas a Isaías Carrasco y Múgica».

Sobre el supuesto pacto oculto al que ha hecho alusión Susana Díaz, Juanma Moreno ha insistido en que éste se ha hecho con «luz y taquígrafos». Dice que lo hemos a 500 km,, pero no he visto criticar a Sánchez por las negociaciones opacas de los presupuestos en Cataluña, no a 500, sino a 1000 km de aquí». Entonces, los amigos de Sánchez son sus amigos», ha respondido con contundencia el popular a su opositora, a la que ha caracterizado como «algo desdibujada».

«Es usted el que tiene que rendir cuentas»

«Andalucía es más que el PSOE, esto no es suyo», ha comentado con vehemencia el futuro presidente andaluz. «Me resulta asombroso verla en esta tribuna para alertar de inestabilidad. La presidenta que ha sido incapaz de terminar sus dos mandatos».

En la contra réplica Susana Díaz ha subrayado su «profundo sentido democrático» para adelantar que su labor es el de la oposición, siendo Juanma Moreno, el que «tiene que rendir cuentas». «Usted tiene que gobernar y tiene que contar cómo supuestamente va a reducir los supuestos puestos de 'enchufados' a los que usted llama. Cuente si va instaurar el copago, si va a deportar a los inmigrantes que le pide Vox o si va a derogar la Ley de Memoria Histórica».

«Me ha hecho referencia a los acuerdos de Pedro Sánchez, pero no mire en lo ajeno lo que tiene que ver en casa. Yo me siento orgullosa de ser socialista y feminista, pero por encima de todo me siento demócrata. Cuando hay que decir que cosas que hace mi partido no me gusta, no me tiemblan las piernas», ha concluido.