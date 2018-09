Pasos para realizar una cata de cervezas perfecta con la que sorprender a tus invitados

Se acabó la soberanía del vino: las catas de cerveza vienen para quedarse. Catarcerveza.com nació en Sevilla hace más de 4 años con la ilusión de acercar el mundo de la cerveza, y su cultura, a todo el mundo. Es por ello que una de sus principales funciones consiste en la organización de catas de cerveza por toda España; tanto en eventos públicos como privados (cumpleaños, despedidas de soltero, fiestas privadas, catas en empresa o «team-building»), y en los que se pueden degustar algunos de los más de 100 estilos de cerveza que existen en el mundo. Muchas de ellas son cervezas premium, difíciles de conseguir y que sin duda sorprenderán a los asistentes, presentadas por supuesto por sus expertos catadores, que introducen a los asistentes al mundo profesional de la cata de cerveza.

Lo mejor de todo es que lo hacen de una manera divertida y natural, adaptándose al conocimiento que tiene el grupo acerca de la cultura cervecera, contando curiosidades y anécdotas, incluso desmitificando algunas de las ideas que existen en el mundo cervecero. El mundo de la cata de cerveza se parece al mundo de la cata del vino pero con algunas particularidades que el gran público desconoce, incluso aunque haya asistido a una cata de cualquier bebida. Pero, ¿cómo se cata una cerveza?

«El primer paso sin duda es escoger el entorno y el material adecuado», afirman desde Catarcerveza. «Se debe escoger un lugar en el que no haya olores, preferentemente con luz natural, y si se puede con un fondo blanco contra el que mirar el color de la cerveza. En cuanto al vaso debería ser de cristal, estar limpio y sin restos de jabón, y ser lo suficientemente alto como para observar el desarrollo de la espuma, pero no tan alto como para permitir que el contenido no quede lejos de la nariz al olerlo».

La cata de cerveza tiene cuatro fases claramente diferenciadas muy relacionadas con los sentidos: tenemos la fase visual, la olfativa, la gustativa e incluso una fase táctil, en la que tocamos la cerveza con toda la boca pero especialmente con la lengua. «Después de servir correctamente la cerveza, algo que se aprende en las catas de catarcerveza.com, y hacer una primera olfacción para no dejar escapar los compuestos más volátiles, comenzaría la primera fase, la visual. En esta fase apreciaremos el color, la turbidez, y otros aspectos más específicos de la cata de cerveza, como la retención o densidad de la espuma», explican.

«En la fase olfativa, aparte de oler directamente la cerveza, deberíamos emplear una técnica de cata que se denomina retronasal, en la que nos ayudamos del dióxido de carbono para volver a oler la cerveza en la parte posterior de la nariz». La técnica no es tan complicada como suena, y la mayoría de los asistentes a las catas consiguen aprenderla sin mayores dificultades. «Seguiríamos con la fase en la que más se disfruta, la gustativa. Las cervezas que llevamos a las catas son tan diferentes que incluso gustan a aquellas personas a las que no suele gustarle la cerveza, hay cervezas ácidas, achampanadas, afrutadas, con sabores a café con leche, e incluso algunos estilos de cerveza se asemejan a algún tipo de vino».

Por último, llega la hora de probarla: «Con ligeros movimientos de la lengua dentro de la boca, apreciaríamos aspectos tan particulares como el cuerpo de la cerveza (densidad) y su carbonatación».

Para aquellos que deseen experimentar una cata como esta, y que experto pueda explicarles en persona todo el proceso, además de disfrutar de las cervezas, en Catarcerveza tienen una agenda con varios eventos, el siguiente de ellos, una cata abierta al público, el próximo 16 de noviembre. «Tienes la oportunidad de degustar una cata maridada de cerveza y quesos internacionales, por tan solo 30 €».

Desde aquí han desarrollado también un completo conjunto de actividades dirigidas al sector de eventos de empresa. Actividades de «team-building» o incentivos tan originales cómo «El casino de la Cerveza», un lugar donde la base de las apuestas es la propia cerveza que se está catando; «Las Olimpiadas de la Cerveza», una competición con pruebas que determinan quien haría la mejor cerveza , o incluso el «Concurso de catadores de cerveza», una competición en la que los asistentes descubren quien puede tener las mejores cualidades para convertirse en un catador de cerveza profesional. Telefónica, Samsunb, Vectio, Genera Games, son algunas de las empresas que ya han probado este tipo de servicios.