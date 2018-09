¿Sabías de la importancia del pH en los productos de limpieza?

Si por algo es conocido el pH es gracias a la fama que se ha labrado con productos como el gel de baño o las cremas. Estas siglas indican el grado de acidez o basicidad de determinadas sustancias. Seguramente hayamos escuchado mucho que el pH es un elemento importante a tener en cuenta para el cuidado de nuestra piel. Y así es, la piel necesita de un grado neutro para no dañarla. Por ello, normalmente utilizamos cremas y geles de neutros.

Pero no solo es importante conocer el pH en los productos que aplicamos en nuestro aseo. La formula de los productos químicos de limpieza también usan un grado de acidez o basicidad determinado para que cumplan correctamente su función de limpieza. En climprofesional ofrecen una gran variedad de productos químicos de limpieza así como asesoramiento personal para encontrar el producto adecuado.

La escala va de 0 a 14, siendo el 0 el grado más ácido y el 14 el más alcalino. En el sector de la limpieza se emplea un grado de pH determinado en función del tipo de producto resultante o el tipo de superficie que se desea tratar:

1) Para limpiar superficies no delicadas de las que se necesita desincrustar suciedad o capas oxidas, usaremos productos ácidos (con pH 5 o menor) como abrillantadores o limpiadores que contengan sustancias cítricas como limón o naranja.

2) Para limpiar superficies sin alterar el brillo ni las propiedades del material usaremos productos neutros (con un pH de entre 6 y 8) como fregasuelos comunes o limpiadores multiusos.

3) Para limpiar y desinfectar superficies que contengan proteínas o grasa, utilizaremos productos alcalinos (con pH 9 o mayor) como lejías, desengrasantes universales, lavavajillas o amoniacales.

A veces pensamos que el producto que hemos comprado no es de buena calidad porque no conseguimos eliminar las manchas o suciedad que deseamos limpiar. Pero quizá es que no hemos elegido el correcto. ¡Ahora sabemos cómo elegir el producto de limpieza perfecto!