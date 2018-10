Ya es oficial: Crazy Cross vuelve a Sevilla. El próximo 21 de octubre la loca carrera de obstáculos hinchables celebra su II edición sevillana con nuevos obstáculos hinchables, oleadas temáticas, nuevas pruebas en el recorrido, más animación, disfraces, acción social, diversión y un largo etcétera.

La segunda edición repite la ubicación de la primera: El Parque del Alamillo. El recorrido tiene una distancia de 2 km. y dos vueltas, «pasando dos veces por cada obstáculo hinchable para que la diversión sea doble», explican los organizadores del evento. «Recuerda que en Crazy Cross solo se compite por el mejor disfraz, no hace falta que vayas corriendo, puedes ir trotando, andando o a la pata coja. Lo importante no es llegar a la meta, si no disfrutar del recorrido. Cúrrate el mejor disfraz y gana el concurso de disfraces más loco y divertido del mundo. Para ello, antes de comenzar el evento, pasa por el photocall de la carrera».

Para los interesados, a la hora de apuntarse hay que elegir horario ya que la carrera se divide en grupos (oleadas) que saldrán al circuito cada 20 minutos, en horario de 10.00h a 14.00h. Una de las novedades de la segunda edición son las oleadas temáticas. «Promovemos que vengáis con disfraz, sea lo que sea, como mínimo un tutú y una peluca pero si ya tienes claro tu disfraz, quizás hayamos acertado con estas oleadas temáticas»:

-12:20h oleada Héroes vs. Villanos. ¿El Joker o Batman? ¿Obi-Wan Kenobi o Darth Vader? ¿Magneto o Lobezno? ¿Harry Potter o Lord Voldemort? «Ten claro tu bando a la hora de confeccionar tu disfraz».

-12:40h oleada Vivos vs. Muertos. «Ven disfrazado de zombie o de superviviente. La salida de esta oleada se divide en dos, primero salen los vivos y poco después…los muertos te pisarán los talones. Más vale que corras y saltes rápido si no quieres morirte de risa».

Acción Social y recogida de alimentos

En Crazy Cross afirman y creen que superar obstáculos puede ser divertido y social. «Por ello, colaboramos activamente con Ankar Pharma, el equipo científico español más avanzado del mundo en la cura de la esclerosis múltiple, enfermedad neurodegenerativa que es la primera causa de invalidez entre los jóvenes, por delante de los accidentes de tráfico. Colabora y pon tu granito de arena incrementando tantos euros como puedas el importe de la entrada para Crazy Cross Sevilla. Lo recaudado se destina íntegramente a la investigación».

Asimismo, el día del evento, en el momento de verificar la inscripción, los organizadores invitan a los participantes a entregar al menos 1 kg de alimentos que se destinará a Cruz Roja de Sevilla.