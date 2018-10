He aquí la receta y los ingredientes para cocinar el espectáculo para adultos más divertido, canalla y sexy del momento: cogemos un poco de circo, lo sazonamos con música y baile de cabaret, y lo envolvemos con el sabor y la textura de la música disco. A todo ello, le ponemos la guinda que cualquier show de altura necesita: muchas sorpresas y mucha diversión.

The Hole Zero, que llegó a Sevilla el pasado 4 de octubre al Charco de la Pava, es un show deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y «en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales: la Nochevieja». De la mano de la productora Lestgo, llega esta precuela de la saga que descubre el origen de El Agujero. «Y una aclaración: no es necesario haber visto The Hole ni The Hole 2 para disfrutar de The Hole Zero».

EL COMIENZO DEL AGUJERO

La música se convierte también en un elemento indispensable dentro de The Hole Zero. Una fiesta en la que todos participan, con un nivel insuperable en sus números y en la calidad de los artistas. The Hole Zero explica al espectador cómo nació The Hole, «cómo se abrió El Agujero». «El Maestro de Ceremonias (MC) ha dejado España cruzando el charco rumbo a Nueva York donde se convierte en anfitrión del Studio 54: el máximo exponente de la modernidad, la libertad y la diversión cuyo lema era “El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría”. ¿Qué mejor caldo de cultivo para el nacimiento del Agujero? Por si esto no fuera suficiente, estamos en la nochevieja de 1979, un cambio de década histórico a ambos lados del Atlántico. En esta icónica noche de desenfreno nuestra MC se enfrentará a su mayor obstáculo, a lo que le impedía reencontrarse con alguien muy especial. ¿Conseguirá superarlo? Sólo lo sabrás si entras en The Hole Zero», explica la productora del show.

Además de algunos invitados especiales, en este espectáculo participan un elenco de actores y personajes muy especial, contando con grandes maestros de ceremonias como la Terremoto de Alcorcón, Manu Badenes, Txabi Franquesa. Asimismo, Lorena Calero es La Diva, la que nos hará transitar y viajar en la historia de The Hole Zero. «Una voz que traspasa fronteras y décadas, un estilazo imponente en escena». El reparto lo completan artistas como Alessandra Massangkay, Julio Cesar Joseph, Bilonda Mfunyi – Tshiabu, Julio Bellido, Daniel Sullivan, Golden Boy – Aerial Pole Dance, Alexandra Masangkay, Estibaliz Mardones.

Para más información:

Carpa instalada en el Charco de la Pava

Desde el 4 al 21 de octubre

De martes a domingo

Venta de entradas: www.theholezero.com

