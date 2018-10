Cómo encontrar el mejor asesoramiento y el abogado que necesitas

Los abogados desempeñan una labor fundamental en nuestro Estado de Derecho, pues son los profesionales que asesoran en derecho a la ciudadanía, propician la resolución extrajudicial de los conflictos y, en su caso, defienden en sede judicial los derechos e intereses de sus clientes.

Sin un adecuado asesoramiento jurídico muchas relaciones personales, empresariales o institucionales acabarían abocadas a la ruptura y al conflicto. En ese sentido los abogados desarrollan una importantísima labor preventiva que evita numerosos litigios. Pero la labor más característica de los abogados es la de actuar ante los tribunales defendiendo los derechos e intereses de sus clientes. Entonces el letrado se constituye en presupuesto de funcionamiento del Poder Judicial, pues sólo su intervención garantiza el ejercicio del derecho a la defensa. No puede administrarse justicia sin abogados que defiendan a todas las partes que lo son en el proceso.

JOSÉ JOAQUÍN GALLARDO RODRÍGUEZ. DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA: «CARECEMOS DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES DIGNAS»

-¿A qué desafíos se enfrenta la abogacía en la actualidad?

-El principal desafío continúa siendo la excesiva mercantilización y competitividad a la que estamos sometidos. Desde Europa ponen el acento en que la abogacía es una actividad económica, cuando debiera ponderarse que es además una actividad directamente vinculada a la Justicia. El legislador olvida con frecuencia esa fundamental singularidad de la profesión de abogado, de modo que padecemos competencia desleal desde empresas asesoras y una competitividad salvaje y desmesurada, lo que acaba perjudicando a la Justicia y a la ciudadanía. Somos profesionales pero en el ámbito de la Justicia.

-¿Y los abogados de Sevilla en particular?

-En Sevilla los letrados nos enfrentamos a los mismos desafíos que nuestros compañeros del resto de España, aunque aquí padecemos la insuficiencia de clientela vinculada a las pocas actividades empresariales y a la baja renta per cápita de muchas personas. Carecemos además de infraestructuras judiciales dignas y padecemos insuficiencia de medios materiales en los Juzgados. Es imprescindible abordar ya seriamente el manido asunto del complejo judicial que Sevilla precisa.

-¿Cuáles son los próximos pasos que se deberían dar en materia de Justicia en la provincia?

-Resulta urgente e inaplazable dotar de más jueces a muchos órganos judiciales sevillanos que están colapsados y señalan las vistas con enormes demoras. Algunos juzgados del orden social son auténticos puntos negros en la geografía judicial española e igualmente sucede con algunos partidos judiciales de la provincia, como Utrera. Precisamos también nuevas infraestructuras judiciales y que se mejore el funcionamiento de la maquinaria judicial.

-¿Qué servicios ofrece el Colegio a sus colegiados?

-Los servicios fundamentales son los de amparo y control deontológico en el ejercicio de la profesión. Además el Colegio gestiona todos los servicios de guardia y turnos de oficio para los colegiados inscritos en ellos. Tenemos una póliza de responsabilidad civil que asegura la responsabilidad civil por las posibles negligencias de nuestros colegiados ejercientes y otra póliza de servicios médicos, que ampara al colectivo y a sus familiares. El Colegio ofrece también acceso telemático a la jurisprudencia y doctrina desde los propios despachos profesionales y otros muchos servicios.

-¿Y a la ciudadanía?

-A la ciudadanía le ofrecemos el fundamental servicio público de la justicia gratuita. Intervenimos de oficio en casi un 60% de los asuntos judiciales que se tramitan en Sevilla. Tenemos turnos específicos contra la violencia de género, de reforma de menores, asistencia a extranjeros y también a los internos en los centros penitenciarios, así como un turno contra la trata de seres humanos. Los abogados de guardia están disponibles las veinticuatro horas todos los días del año. En un estado democrático la abogacía garantiza a todos los ciudadanos algo tan importante como la defensa de sus derechos individuales y colectivos. Y ello a pesar de que las retribuciones son exiguas e insuficientes. Dignificar la cuantía de esas retribuciones es una lucha constante de la abogacía española y continuará siendo un reto para quien pronto me suceda en el decanato.

FRANCISCO J. FERNÁNDEZ ROMERO. SOCIO DIRECTOR DE CREMADES & CALVO-SOTELO: «LAS EMPRESAS BUSCAN EN NOSOTROS UN ASESORAMIENTO INTEGRAL»

Cremades & Calvo-Sotelo se ha consolidado como uno de los bufetes de abogado más relevantes del país. A nivel nacional cuenta con sede en las principales capitales del país como Madrid o Barcelona. En Andalucía están establecidos en varias sedes: Granada, Marbella, Málaga y Sevilla. Y a nivel internacional, Cremades & Calvo-Sotelo trabajan en Bogotá, Buenos Aires, Casablanca, Ciudad de México, París, Santiago de Chile, Puerto Rico y Tel Aviv, capital mundial de la innovación.

-Precisamente la innovación tiene un papel destacado en su bufete. ¿En qué medida?

-Es evidente que asistimos a una transformación digital de las empresas y administraciones. En Andalucía hay una conciencia muy buena para adaptarse a este tema. Pero es necesario contar con expertos que ayuden a planificar todo este proceso.

Ahí es donde entramos nosotros. En esta transformación, las administraciones públicas tienen nuevos requerimientos a los que damos respuesta. Planificamos su estrategia contractual. En el sector privado, aportamos valor en la integración jurídica en los proyectos empresariales. Damos cobertura jurídica y previsión a los proyectos tecnológicos e innovadores.

-En los últimos tiempos, ¿hay algún servicio que haya sido más demandado por sus clientes?

-En el sector privado, nuestros clientes quieren establecer nuevos nichos de mercado en este mundo globalizado y demandan servicios que les ayuden a conseguir estos objetivos. En sociedades más pequeñas, reclaman sobre todo consolidar su modelo de negocio para garantizar un crecimiento sostenible. La venta online en determinados sectores es otro de los proyectos estrella, así como la instauración de los procesos de «compliance» dentro de las compañías para que todo se haga con rigor económico y jurídico, o el desarrollo de planes de negocio en sectores como el tecnológico o el innovador. En el sector público, las administraciones necesitan respuesta a sus nuevas necesidades. En ese sentido, nuestro asesoramiento en la compra pública Innovadora está siendo de los servicios más demandados.

AON: «TRABAJAR PARA EL COLEGIO ES UN ORGULLO Y UN RETO CONTINUO»

Aon es una firma de servicios profesionales líder a nivel nacional que presta sus servicios al Colegio de Abogados de Sevilla. Carlos Valdenebro, su director en Andalucía, y Marino Ausin, su director de colegios profesionales en Sevilla, destacan la importancia de la especialización y la experiencia en el diseño de soluciones avanzadas para cubrir la responsabilidad civil de los abogados.

-¿Vive la abogacía un entorno de mayor litigiosidad en sus seguros?

-La abogacía está también evolucionando como otros sectores y asistimos a un incremento de las reclamaciones recibidas, no tanto por un aumento de los potenciales errores profesionales sino porque el entorno es mucho más litigioso y existen muchas más reclamaciones ad cautelam. Por ejemplo, todas las personas estamos educados en la defensa activa de nuestros derechos como consumidores y, ante potenciales disconformidades en nuestra vida continua, ya no se duda tanto a la hora de plantear una no conformidad o una reclamación.

-¿Los seguros de responsabilidad civil profesional requieren especialización?

-Sí, es un tipo de programas de seguros que requiere mucha experiencia y especialización. En Aon contamos con especialistas exclusivos en responsabilidad civil profesional. En este tipo de riesgos no se puede ser generalista, se requiere mucho conocimiento y actualización continua.

-¿Cuál es la experiencia de Aon en colegios profesionales?

-Aon da servicio a más de 100 colegios profesionales y a más de 150.000 colegiados en España. Esta experiencia es única en el mercado. Somos los mayores especialistas en responsabilidad civil profesional. Fuera de España también somos una de las firmas con mayor experiencia. Esta fortaleza internacional nos aporta mucho conocimiento válido para el diseño de nuevas coberturas y soluciones para nuestros clientes.

-¿Aon ofrece, además de los seguros de responsabilidad civil, otros servicios?

-En efecto, contamos también con especialistas en otro tipo de riesgos a los que debe enfrentarse el Colegio, los colegiados o los despachos de abogados. Podemos poner a su disposición desde programas de previsión social hasta soluciones para hacer frente a los ciber-riesgos pasando por seguros para las firmas profesionales multidisciplinares.

LA CONFIANZA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS EN ADESLAS

Adeslas es la marca de seguros de salud de SegurCaixa Adeslas, empresa perteneciente al Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank. Lidera el mercado español de seguros de salud con una cuota del 29%. Dispone de 43.000 profesionales sanitarios, el mayor cuadro médico de España, para atender a sus 5,6 millones de asegurados a través de 1.150 centros médicos asistenciales y más de 300 clínicas concertadas. Además, cuenta con 180 clínicas dentales Adeslas, de las que ocho están en la provincia de Sevilla (cuatro en la capital y el resto en Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Écija y Utrera). Adeslas ocupa también la primera posición en Sevilla, donde cuenta con más de 255.000 asegurados, de los que más de 87.000 corresponden a Adeslas Dental, que le reportan una cuota del 39,6% del mercado.

Es precisamente en colectivos, empresas e instituciones donde la cuota de Adeslas es mayor, copando más del 40% de este mercado. Su amplia capacidad de oferta le permite ofrecer soluciones aseguradoras adaptadas a las necesidades de sus clientes, con la asignación de profesionales de referencia para que sean los interlocutores adecuados para tutelar, asesorar y supervisar a cada uno de sus clientes.

Durante todo el año se desarrollan diversas campañas de comercialización enfocadas a diferentes segmentos de mercado y productos para mejorar la experiencia del cliente, que centra la estrategia de crecimiento de la compañía. El objetivo es mantener su posición de liderazgo en el mercado y seguir creciendo de forma rentable. La innovación en productos y servicios es clave para atender las necesidades de todos y cada uno de los asegurados.

