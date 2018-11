¿Quieres ser la invitada perfecta para las bodas de este invierno?

Para ser la invitada perfecta en una boda de invierno, solo hay que echar un vistazo a lo que nos ofrecen estas tiendas de moda femenina de Sevilla, especializadas en outfits y complementos para este tipo de evento. Las últimas tendencias en vestidos, pamelas y accesorios, ideales y para cualquier estilo, con los que podrás convertirte en la invitada perfecta de cualquier boda.

BY HANDEL

¿Tienes Boda a la vista de otoño e invierno y aún no sabes que ponerte? ¡No te preocupes! By HANDEL te ofrece un abanico de opciones para que no te vuelvas loca buscando.

Su colección de Fall Winter 18 bajo el título de “La Época Lady” es un regreso al pasado de los años 50, donde las “ladies” marcaron una época en la moda. Los diseños con toques vintage, grandes volúmenes y siluetas muy marcadas están plasmadas en su colección.

Apuestan por los tejidos con lunares flocados en terciopelo, todo un “must have” que se convierte en un fondo de armario y hará que tu look tenga ese toque chic-romántico y muy elegante.

Los estampados geométricos están tan de moda y en By HANDEL les ha sido inevitable resistirse a los clásicos rombos “black and white”. Marcarás la diferencia adoptando un estilo propio y son súper tendencia esta temporada.

Para las menos arriesgadas, la firma ha creado una paleta monocromática en colores lisos que van desde el rojo más cálido hasta los tonos más fríos e invernales que combinado con sus nuevos complementos te dará un toque al más puro estilo Grace Kelly.

Para más información

Web: www.byhandel.es

Email: info@byhandel.es

Tlfn.: 955 097 750 – 690 956 855

Instagram: https://www.instagram.com/byhandel/

Facebook: https://www.facebook.com/byhandel

Twitter: https://twitter.com/byhandel

CAMILA VELVET

En Camila Velvet, son especialistas en complementos y vestidos hechos a medida, en seda pintada a mano. Tras varios años presentando sus colecciones en la Fashion Week de París, Camila Velvet es una marca internacional, con unos acabados perfectos en el difícil oficio de la seda. Sus colecciones de Clutch, Wrislet, Abanicos y Foulards y sus vestidos hechos a mano, en seda 100% natural pintada a mano, hacen de Camila Velvet una elección elegante, acertada e ideal para un momento tan importante, como el de una boda. Cada vestido elaborado por esta diseñadora sevillana, es trabajado con sus clientas desde la seda en blanco, para encontrar el resultado perfecto, único e irrepetible, dándole un valor único a la pieza.

Para más información:

Web: www.camilavelvet.com

Instagram: @camilavelvet

Dirección: Calle Goles 54.

E-mail: info@camilavelvet.com

Tlfn.: +34 671.101.630

CARDIÉ

Boutique multimarca especializada en vestidos cocktail, largos y complementos artesanales. Esta temporada otoño-invierno apuesta por estolas de pelo ecológico, guantes y tejidos de terciopelo. Además de su tienda física en pleno centro cuenta con tienda online y una fuerte presencia en redes sociales. Si quieres ser la invitada ideal no dudes en visitarlos, quedarás encantada con sus diseños.

Para más información:

Dirección Calle Córdoba 5, Sevilla

Redes sociales: -Facebook: Cardié

Instagram: @cardiemoda

Web: www.cardiemoda.com

HELOISE

«El estampado de lunares es, sin duda, el protagonista de nuestra nueva colección de invierno. Como firma sevillana, para Heloise no ha pasado desapercibida esta tendencia y la propone como una de las mejores opciones para ser la invitada perfecta. Otros de los tejidos que podrán verse en la colección AW18, es el de terciopelo o el de neopreno, perfectos para invierno y fáciles de combinar con diferentes prendas. El tul también es claro protagonista de la colección, presente en las mangas y escotes de nuestros diseños, aportando ese toque sensual pero elegante. Nuestro objetivo es encontrar la satisfacción de nuestras clientas, inspirándonos en las tendencias del momento, y a la vez, conseguir que se sientan femeninas y favorecidas con nuestros diseños».

Para más información:

Web: www.heloise.es

Tlfn.: 656 322 108

E-mail: comunicacion@heloise.es

LA CASA DEL TOCADO

Cuando llega el otoño e invierno se produce un cambio de armario que también se traslada a los vestidos y complementos de boda donde tejidos como el terciopelo y la antelina se convierten en los grandes protagonistas así como el estilo vintage de los años 50. Los accesorios indispensables para una invitada perfecta de invierno son sin duda las estolas, guantes y los tocados de estilo retro. En La Casa del Tocado podrás encontrar una amplia carta de colores y estilos en guantes y estolas para conseguir tu look perfecto para esa ocasión tan especial, en la que la elegancia quedará asegurada.

Para más información:

Web: https://www.lacasadeltocado.net/es/

Instagram: @lacasadeltocado

Facebook: lacasadeltocado

Twitter: @lacasadeltocado

c/ Jesús del Gran Poder 31. 41002, Sevilla

Email: info@lacasadeltocado.net

Tlfn.: 854 521 096 – 646 327 727

PANAMBI

La colección Otoño/Invierno AW 18/19, es una propuesta muy personal incluyendo por primera vez una colección cápsula más casual. La elegancia y el estilo están más que presentes a través de unos códigos de temporada que giran en torno a los estampados efecto Tie-Dye así como el color vino, caldera y mostaza, sin olvidar los clásicos blancos y negros.

Para más información:

Dirección Avda Ramón Carande nº7 41013

Web: https://www.panambicollection.com/

Email: info@panambicollection.com

Teléfono 954 127 227



Instagram: https://www.instagram.com/panambistyle/

Twitter: https://twitter.com/panambistyle

Facebook: https://www.facebook.com/panambistyle