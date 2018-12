No esperes a última hora: dónde encontrar el regalo perfecto en Navidad

Si quieres hacer el regalo perfecto esta Navidad no esperes a última hora para comprar algo: aún estás a tiempo de encontrar un regalo perfecto para tus seres queridos en estas fechas tan especiales. Ropa, complementos, zapatos… estas cuatro empresas de Sevilla proponen una amplia variedad de regalos con los que acertar en Navidad.

FOOGA

«Estas navidades necesitas unas Fooga», afirman desde esta marca de zapatillas que desde hace dos años está dando mucho que hablar con su estilo y diseño diferenciador. Entra en su web juega a la ruleta y consigue tu descuento hasta el -25% para hacer el regalo perfecto estas navidades.

Fooga #tengounplan

FOUR COTTONS

Four Cottons, empresa especializada en la venta de calcetines para hombres, mujeres y niños, está revolucionando la industria textil española gracias a su producto estrella; unos originales calcetines de caña alta, al cual se pueden bordar las iniciales. Y es que, tras haber realizado numerosas pruebas, la compañía ha conseguido comercializar un calcetín de máxima calidad y duradero que, además, ni aprieta ni se cae, garantizando así el confort y la comodidad del consumidor. Four Cottons ofrece calcetines en diferentes variedades de materiales y estilos. Los calcetines de caña alta son su gran producto, pero también venden de caña corta.

Su proceso de fabricación otorga la máxima calidad, brindando un calcetín cómodo, que garantiza la durabilidad de los mismos y la adaptabilidad a la pierna para que no se caigan ni se arruguen, especializándose, por tanto, en la satisfacción del cliente. Asimismo, en su sitio web se pueden encontrar una serie de promociones, basadas en descuentos por compras mayores a 5 pares (para cada variedad de calcetín), o bien, un pequeño regalo que, por lo general, suele ser un par de calcetines extra. Pero sin duda alguna, la principal característica de los calcetines de Four Cottons es que, en todos ellos, existe la posibilidad de personalizar la prenda a través del bordado de las iniciales, siempre al gusto del consumidor. También se pueden realizar bordados con fechas especiales, como bodas e, incluso, con las iniciales de los testigos.

WEDNESDAY MAN | GOD SAVE MY SWING

En Wednesday Man encontrarás toda la gama de prendas de esta peculiar marca, que se distingue por ser española, de inspiración cristiana (colabora con más de 100 iniciativas benéficas al año, sobre todo las relacionadas con la defensa de la vida y la infancia) y conservadora (sólo hay que ver el estilo clásico de sus prendas). God Save My Swing no es una marca de moda al uso. Se ha convertido en un símbolo para quienes aman a España. Como dice su propietario, Gonzalo Alba, «otras marcas cualquiera puede comprarlas y ponérselas, pero esta marca sólo es para quien merece llevarla». En Wednesday Man te espera una gama increíble de moda para caballeros y complementos, además de la citada God Save My Swing. No hagas que los Reyes Magos se mareen visitando mil sitios: todo lo encontrarán en Wednesday Man. Y en Wednesday Man te espera su propietario, Agustín Tapia, quien te asesorará sobre tu elección, y la manera adecuada de llevar y combinar las prendas.

Tienda Wednesday Man: Virgen de Consolación, 11.

HASHTAG CLOTHES

«En Hashtag Clothes disponen de muchas ideas para regalar esta Navidad: ropa muy actual y divertida para #chicasconrollo, accesorios súper chulos para las jóvenes de la casa, bolsos para las madres más enrolladas, calcetines originales para ti o tu pareja, detalles para un amigo invisible o el regalo de Navidad perfecto para nuestra mejor amiga», explican desde Hashtag Clothes donde ya puedes hacer todas tus compras de Navidad desde su web y mandar un detalle a cualquier punto de España con kalcetin.es o si lo prefieres, acércate a nuestra tienda donde te podemos asesorar para que tu regalo sea muy especial.

C/ Cerrajeria 12

CINNGARA

El mayor y más completo surtido de artículos de decoración, moda y complementos provenientes de La India. Sumérgete en el mundo de Cinngara y encontrarás

–Artículos de decoración: muebles, tapices, tapetes indios y persas, lámparas, puffs, faroles, espejos…

–Ropa y complementos: blusones, faldas, pareos, pendientes, carteras, bolsos, brazaletes, collares, cinturones…

Destacan los llamados collares XXL, que llaman la atención por sus llamativos colores colores, realizados en hueso, plata, madera o cristal, los elementos más característicos de la cultura india. Asimismo, también destaca la calidad de todos sus productos, la esencia tan auténtica que desprenden. El trato que se ofrece al cliente es personalizado con cada uno de ellos, intentando atender sus necesidades de la manera más certera posible. Durante la temporada de primavera los grandes protagonistas de su tienda son sus mantones para la feria y sus complementos, entre los que encontrarás flores de todo tipo de colores, pendientes y broches.

De lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 y de 17,30 a 21,00. Sábados, de 11,00 a 14,00 horas.

