Reduce tu basura a compost y pon un huerto en casa: cómo ser ecofriendly en Sevilla

La mayoría de la gente produce 2 kg de basura cada día y eso equivale a más de media tonelada de residuos cada año, entre ellos, residuos orgánicos que podrían ser compostados, es decir, transformados en abono natural. Cada año generamos al planeta 21,5 millones de toneladas de residuos orgánicos, si se compostasen estos residuos, reduciríamos la misma cantidad de gases de efecto invernadero de 2 millones de automóviles. Desde la empresa sevillana Ecovidasolar explican que «todos podemos cambiar el mundo llevando una vida más sana, ecológica y sostenible con solo dar un pequeño paso, aunque vivas en el centro de la ciudad».

Siempre nos encontramos con impedimentos: o no tenemos tiempo, o no contamos con espacio porque vivimos en el centro de una ciudad. «Aunque vivamos en el centro de la ciudad tenemos muchísimas herramientas para poder conseguir llevar un estilo de vida más sostenible y saludable», detallan.





¿Y si pudieras reducir el 60% de tu basura orgánica viviendo en la ciudad, en sólo 14 días?

Al compost acelerado se le llama Bokashi, que es una palabra japonesa que significa materia orgánica fermentada. El Bokashi es un compost acelerado que se forma en 14 días en vez de 90 días, que es el tiempo que se necesitaba para que el compost natural se forme.

Desde Ecovidasolar explican que «la compostera Bokashi Organko 2 cuenta con un diseño que permite estar presente en cada casa, por el diseño tan elegante y por la función tan importante que realiza reduciendo por ti el 60% de tu basura orgánica para convertirla en compost natural en tan sólo 14 días. No te tienes que preocupar de los olores ni tampoco de hacer nada más porque ella comprimirá tu basura por ti».

«Las personas que han probado la compostera Bokashi Organko 2 encuentran facilidades en su uso por su diseño minimalista, quieren tenerla a la vista de todos y eso hace más fácil su uso, así participa toda la familia. Obtienes como resultado un compost de calidad y líquido fertilizante. No produce olores porque cuenta con una tapa con cierre al vacío y otra tapa hermética. Y ella misma también es sostenible fabricada al 100% con materiales reciclados».

Qué hacer con mi compost si me encuentro en medio de la ciudad

Como ciudadano, cualquier acción sostenible por pequeña que sea es un gran paso para ser parte del cambio que quieres ver en el mundo. Pero no sirve de mucho si no tienes dónde devolver ese compost a la tierra:

–Puedes usarlo en tus propias macetas.

–Lleva el compost a quiénes pueden utilizarlo: huertos urbanos, huertos vecinales o al huerto del cole de tus hijos.

–Ponte en contacto con puntos de «compostaje comunitario» que se vienen implementando desde hace 10 años en al menos 115 municipios (datos del 2012 de la Red de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario)

–Usa el compost para cultivar tus propios alimentos: el compost natural es el mejor sustrato donde germina todo tipo de semillas.

Vegetales con sabor de verdad, cultivados por ti

Cada vez más en las ciudades vemos que los huertos urbanos han tomado importancia gracias también al apoyo de entidades y las labores educativas que se llevan a cabo en centros escolares, porque cultivar trae muchísimos beneficios tanto a grandes como a pequeños.

–Es la forma más sencilla de saber qué es lo que comemos porque lo estamos cultivando con nuestras propias manos.

–Con lo cultivado podemos ahorrar algo de dinero de alguna cena o comida

–Es una actividad muy educativa para pequeños y mayores además de gratificante de poder recoger frutos de lo que se siembra.

Ni el espacio ni el asfalto serán obstáculos para poder cultivar de forma ecológica

El mejor ciclo de vida para tu compost es que puedas empezar a cultivar algunos alimentos vegetales con él. La calidad de nutrientes y minerales que tiene el compost hace que sea el sustrato más valorado por cultivadores para cultivar y germinar semillas. Si estás decidido a cerrar el ciclo de vida de tu compost sólo necesitarás elegir el sistema de cultivo que se adapta mejor a tu espacio disponible y elegir las semillas ecológicas para empezar a ver crecer tus alimentos cuando vives en la ciudad.

Puede que no tengas nada de espacio. Pero piensa que siempre puedes cultivar tus semillas aromáticas para darle el mejor toque de sabor a tus platos preferidos. Para quiénes tienen un poco más de espacio están los macetohuerto y las mesas de cultivo que son la mejor solución que tenemos para cultivar en la ciudad si cuentas con un espacio como una azotea o terraza puedes cultivar además de plantas aromáticas, semillas de verduras y hortalizas.

O puede que ya cuentes con un espacio para cultivar como en un terreno, un campo, el huerto del cole o ya has decido participar en un huerto urbano. Macetas biodegradables que se presentan como una alternativa nueva que permite tanto a jardineros y cultivadores experimentados como a los más noveles que se inician que sus cultivos no sufran en el momento del trasplante dejando atrás el uso del plástico y semilleros de corcho que finalmente pueden acabar estropeados en nuestra basura.

También, las macetas de tela fabricadas en geotextil que no pesan nada, son reutilizables y nos ayudan a recuperar espacios no cultivables como son suelos asfaltados o muy dañados donde no es posible cultivar directamente en ellos.

