Cuatro formas de cuidar tu piel para ponerte morena (y protegerla de los excesos del sol)

La clave está en la vitamina C. Los primeros meses de la primavera, sobre todo, hay que prestar especial atención a nuestra piel si queremos cuidarnos y ponernos morenas para la llegada del verano. Por ello, es clave evitar el exceso de exposición al sol. Tenemos que intentar proteger la piel de los rayos nocivos. En Meye Estética, centro de belleza de Sevilla, lo tienen claro: la clave está en la vitamina C pues, ésta, contiene múltiples propiedades, lo que la convierte en la aliada perfecta en esta época del año.

BENEFICIOS DE LA VITAMINA C

–Neutraliza los radicales libres, sobre todo los superóxido, que son los mayoritarios.

–Imprescindible para nuestra piel por su alto poder antioxidante.

–Previene el fotoenvejecimiento de la piel, atenúa arrugas e impide su aparición, así como la de manchas, o un tono irregular y la falta de luminosidad.

–Estimula la síntesis de colágeno, aumenta la firmeza y la elasticidad de la piel.

–Aporta luminosidad, ya que la vitamina C tiene una acción exfoliante y renovadora, así como despigmentante y normalizante de la melanina. Aporta buen aspecto y un tono homogéneo reduciendo las manchas.

–Reduce el eritema de las pieles expuestas a la radiación solar.

CUATRO FÓRMULAS PARA CUIDAR TU PIEL

«En Meye Estética nos gusta que todos los rostros lleguen esplendidos a verano por ello hemos lanzado una promoción, solo el mes de abril, por la compra de cualquier producto de la linea Power C+, de Skeyndor, os obsequiamos con un tratamiento facial de vitamina C, para realizarlo en cabina», explican desde este centro de belleza de Sevilla. La edad recomendada para este tratamiento es a partir de los 25 años y con unas características de la piel concretas: pieles desvitalizadas con falta de luminosidad y fotoenvejecidas. «En nuestro centro podéis encontrar la línea de nueva generación Power C+ con una formulación de hasta 4 formatos diferentes»:

Sérum Iluminador Antioxidante con un 12,5% de Vitamina C: triple acción antioxidante que actúa de escudo contra el fotoenvejecimiento. Intenso efecto luz sobre la piel. Potente estimulador de la producción de colágeno. Efecto unificador sobre manchas y pequeñas discromías.

Crema/Emulsión antioxidante efecto luz: efecto luz sobre la piel. Inhibidor de la melanogénesis con suave efecto aclarante sobre manchas y pequeñas discromías. Aumenta la producción de colágeno. Potente acción que actúa de escudo contra el daño solar.

Contorno de ojos descongestivo efecto luz: efecto luz sobre el contorno. Suaviza las ojeras. Suaviza las pequeñas arruguitas. Descongestiona párpados y bolsas.

Ampolla concentrado Vitamina C 7.5%, antioxidante, flash iluminador inmediato: Efecto luz radiante. Gran poder antioxidante.

