Prepárate para la Feria y los eventos de esta primavera con estas peluquerías de Sevilla

La primavera es una época especial en Sevilla. No sólo porque es momento para dos fechas señaladas en rojo en el calendario, Semana Santa y Feria, sino por la cantidad de eventos que florecen cada semana: bodas, comuniones, bautizos, reuniones familiares, etc. Para estar preparados y preparadas para unos meses cargados de fechas importantes, nada mejor que contar con los mejores servicios de peluquería y estética de Sevilla.

FRANCE MANUEL

Llega el evento más esperado del año de la capital hispalense, junto con la Semana Santa: la Feria de Sevilla. Para esta ocasión, nada mejor que France Manuel. Un espacio único, ubicado en Nervión, donde la belleza y la salud del cabello van en consonancia. Innovación, conexión y creatividad son algunos de los ingredientes claves de France Manuel.

«Sin duda, la Feria de Sevilla es el mejor momento para lucirse y destacar lo mejor de una misma con ayuda del vestido, los complementos, el maquillaje y el peinado. Para este año, la tendencia en maquillaje para flamencas son los tonos neutros y rostros maquillados con aspecto natural que se entremezclan con ahumados, resaltando así los ojos. También los labios rojos, al más puro estilo flamenco. O bien brillo de tonos “nude”, para crear un efecto sensacional», explica France Manuel desde su centro de estilo y belleza, donde cuenta con un equipo de profesionales que trabajan a diario para ofrecer un asesoramiento personalizado y ayudarnos a encontrar el color y la forma que mejor se adapte a nuestro estilo. Además, cuentan con un servicio de maquillaje y peluquería para eventos (novias, madrinas, invitadas…). Para la Feria, France Manuel ofrece un «pack» de maquillaje/peinado y colocación de complementos.

Para más información

Avenida Cruz del Campo, 41, 41005, Nervión (Sevilla)

Cita Previa: 954 57 48 30

Facebook: https://www.facebook.com/francemanuelpeluqueros/

Youtube: https://youtu.be/bXXkCKdSyuE

PELUQUERÍA FLORENCIO MADRID

«La experiencia unida a la profesionalidad son las claves de nuestro trabajo», detallan desde esta peluquería. «Asesoramos a nuestras clientas con las mejores opciones para lucir en cualquier evento, y durante la Feria ofrecemos recogidos y maquillajes personalizados. Somos especialistas en extensiones y postizos y tenemos una gran variedad para ayudar a lucir los peinados y moños».

Desde Florencio Madrid, además, ofrecen servicios tradicionales de peluquería (peinados, cortes, tintes, mechas, etc.), destacando, igualmente, su especialización en las extensiones así como en prótesis capilares y pelucas de cabello natural, donde también se encargan de su mantenimiento. «Disponemos de cabina para reportarle privacidad. Asimismo, le ofrecemos una solución para cada problema capilar, como alopecia, quimioterapia… Nuestro asesoramiento es totalmente personalizado».

Para más información:

Calle Virgen de Consolación, 12.

Web: www.pelucasflorenciomadrid.es

Email: pelucas@pelucasflorenciomadrid.es

Tlfn. CITA PREVIA: 954 273 401 / 954 083 152

Facebook: https://www.facebook.com/PeluqueriaFlorencioMadrid/

Twitter: www.twitter.com/florencio_mad

PELUQUERÍA MDV

Mayte del Valle, junto con su equipo MdV de peluqueros y maquilladores, y la experiencia de más de 30 años en el mundo de la belleza, ofrece para estas fiestas primaverales en Sevilla los peinados y maquillajes más actuales y elegantes, a la altura de cualquier evento, «tanto para acudir peinada y maquillada para la Feria de Sevilla, como para novias, madrinas o algún evento social», afirman desde MdV.

En el mundo de la imagen, Mayte del Valle es reconocida por su trayectoria como estilista profesional, estando presente en exclusivos eventos sociales, peinando y maquillando a grandes personalidades, ofreciendo siempre un servicio de calidad. Los comentarios positivos entre personalidades vinculadas a la moda, sobre el equipo MdV les avalan por su gran profesionalidad. Así, sus peinados y maquillajes han estado presentes en el mundo de la pasarela, revistas de moda, teatro, cine, conciertos y espectáculos.

Para más información:

Cita previa: 954 332 112

Dirección: C/ San Jacinto, 68, local 4, 41010, Sevilla

Horario: Martes a Viernes: ininterrumpidamente de 09:30 a 19:00 Sábados: de 9:00 a 15:00

Web: //peluqueriamdv.com/

Facebook: https://www.facebook.com/PeluqueriaMdVTriana/

Instagram: https://www.instagram.com/estilista_maytedelvalle/

Twitter: https://twitter.com/PeluqueriaMdV

SAUVAGE IMAGEN Y BELLEZA

Exclusivos salones de belleza situados en Sevilla, donde recibirá un servicio personalizado de un equipo profesional y cercano en un ambiente relajado. «Cercanía, profesionalidad, creatividad y vanguardismo son los pilares sobre los que se sustenta nuestra política, cuidando los detalles para garantizar una mayor calidad a nuestros clientes», explican desde Sauvage, donde ofrecen servicios de peluquería, barbería, estética y maquillaje, entre los que se encuentran cortes de pelo, tratamientos de hidratación, nutrición y reparación del cabello, rituales orgánicos específicos para cada tipo de cabello, últimas técnicas en coloración, trabajos de styling, alisados, permanente y posticería.

Además de servicios de depilación (IPL y diodo), manicura, pedicura, higiene facial, masajes, gran variedad de tratamientos faciales y corporales así como tratamientos con aparatología (radiofrecuencia, cavitación, Wishpro), extensiones y permanentes de pestañas, tintes de cejas, maquillajes para eventos y novias.

Para más información:

info@sauvage.es



C/ San Eloy, 11, 1ª Planta – 610 300 200

Email: saneloy@sauvage.es

C/ San Jacinto, 96 – 610 301 347

Email: sanjacinto@sauvage.es

C/ Eduardo Dato, 26 – 661 287 144

Email: edato@sauvage.es