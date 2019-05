Este catering de Sevilla te sorprenderá por sus auténticas recetas italianas

¿Tienes que celebrar un evento próximamente y estás pensando en sorprender a tus invitados con un catering diferente? Desde su “aterrizaje” en Sevilla allá por 2017, en El Panzerocho tuvieron claro que no querían ser un restaurante italiano más. En su cocina reinan dos ingredientes principales: variedad y autenticidad. De este modo, Pasquale Corvasce y su equipo trajeron desde la mismísma Italia una amplia carta de recetas tan tradicionales como las pizzas (con 30 variedades diferentes); los panzerotti (una clase de empanadillas horneadas de gran tamaño rellenas de diversos productos); las típicas croquetas italianas de patata, lasañas, crostinis, piadinas, puccias y embutidos típicos. Tampoco faltan en su catálogo de elaboraciones los dulces caseros, donde la palma se la llevan la pizza de nutella y el tiramisú.

Todas las recetas han sido importadas directamente desde Italia, más concretamente desde una región del sur del país conocida como La Puglia, de donde también provienen sus cocineros y muchos de sus ingredientes. En este viaje, El Panzerocho trajo a Sevilla las francesinas (pizzas cuadradas de masa gruesa). De las que tienen mayor aceptación destacan la Formaggiosa, la Brasciola, la Colosseo o la pizza vegetariana, ideal para clientes veganos. Toda la carta la preparan para llevar, aunque en el Local

Por supuesto, todos estos platos están disponibles para el evento que tengas que organizar próximamente. El Panzerocho se encarga, no solo de cocinar, sino de transportar la comida hasta el lugar donde necesites. Por eso, es ideal para bautizos, comuniones, cumpleaños, recenas de bodas, etc.

DOS LOCALES ‘TAKE AWAY’ EN SEVILLA

El Panzerocho cuenta con dos locales en Sevilla: en Viapol (situado en la calle Camilo José Cela, muy cerca de las facultades y a la espaldas del Colegio Portaceli) y en el mismo Centro de la capital (a comienzos de la calle O’Donnell junto a la plaza de la Campana). En ambos, ofrece su amplia variedad de elaboraciones, aunque la carta de ambos establecimiento es distinta y en Viapol hay posibilidad de disfrutarlas en el propio local. Aunque también es posible escoger la opción ‘take away’ (para llevar).

Sin duda, este no es el típico restaurante italiano, sino un local de comida para llevar con una variada carta de platos no disponible en cualquier pizzería de barrio, que van desde la pasta (elaborada artesanalmente por sus cocineros italianos), focaccias, lasañas, risotos, hasta los panzerotti, el plato estrella de la carta. Lógicamente, pocos italianos ofrecen actualmente servicio de catering. Una razón más para apostar por El Panzerocho.

Si no puedes (o no te apetece) acudir a alguno de sus locales, El Panzerocho sirve su comida a domicilio en casi toda Sevilla capital a través de aplicaciones como Just Eat, Glovo, Deliveroo o Uber Eats. También cuenta con su propio sistema de reparto (disponible solo día puntuales). Sin duda, una buena opción para disfrutar de la comida italiana sin salir de casa con la familia, amigos o en pareja. Eso sí, como ya hemos mencionado hay que tener en cuenta que las cartas de ambos locales son diferentes.

Aparte de su variedad, su reparto a domicilio y su servicio de catering, otra de las claves que hacen atractivo a El Panzerocho son sus menús y ofertas, las cuales pueden consultarse a través de su página web. De entre ellas destacan, en su local de Viapol, los ‘martes cerveceros’ y sus descuentos para estudiantes, mientras que en el local del Centro podemos encontrar promociones como 3×2.

Para más información:

C/ Camilo José Cela, 4. Bajo 7 – Sevilla

Teléfono: 683 363 756

C/ O’Donnell, 5. Bajo 7 – Sevilla

Teléfono: 692 391 908

Web: https://elpanzerocho.com/

Email: info@elpanzerocho.com