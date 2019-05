Las hamburguesas gourmet que debes probar si sales por La Alameda

Sevilla cuenta ya con su doble ración de Nickel. Para aquellos que, desafortunadamente, aún no lo sepan, Nickel es «un concepto distinto en cuanto a la forma de disfrutar de las hamburguesas en la capital hispalense», según explican desde esta hamburguesería gourmet de Sevilla. Desde su llamativo packaging, a la cuidada decoración del local y la creación de hamburguesas únicas, basadas en la calidad de sus ingredientes, Nickel tiene argumentos de sobra para erigirse como una de las nuevas referencias del universo sevillano, convirtiéndose en poco tiempo en la preferencia de los aficionados hamburgueseros, tal y como demuestra el primer lugar que ocupan en TripAdvisor en esta categoría gastronómica.

PERO, ¿CÓMO SON LAS HAMBURGUESAS DE NICKEL?

Al hablar de su propuesta gastronómica podríamos empezar por sus deliciosos entrantes, tanto por los crujientes de pollo rebozados en cereales y kikos o los espectaculares tequeños de queso; continuando por la original presentación de sus hamburguesas en una elegante caja de cartón. Si seguimos con su carta de hamburguesas –que podemos crear a tu gusto a partir de una de sus especialidades o pidiendo los ingredientes que desees–, disponemos de una amplia variedad de panes para nuestra «burger» (sesame black, crystal, brioche, pretzel y rústico). Sin olvidarnos de la carne (ternera, ibérica, pollo crispy o veggie), que, además, se servirá al punto que más nos guste.

No cabe duda de que las patatas son el complemento ideal de la hamburguesa, por eso en Nickel podemos elegir cómo sazonarlas: «Al punto de sal, Black Pepper (pimienta negra y sal), Vera (Pimentón de la Vera y sal) y las aclamadas Sweet Fries (batatas fritas con un toque salado). A las patatas, por cierto, también puedes añadirles cualquiera de sus variadas y originales salsas», detallan desde Nickel.

No podemos dejarnos atrás su exclusiva carta de cervezas artesanas «made in Nickel», con las que enamorar a ese espíritu alternativo y cervecero de la Alameda. Para terminar, cómo no, sus cuidados y selectos postres: helado clásico, milshake, tartas artesanas,… de los que destaca –por sorprendente y delicioso— el «Nickelado»: helado artesano en pan brioche de mantequilla. «¡No lo probarás en ningún otro lugar!».

IN ALAMEDA WE TRUST

Todo comenzó en la calle López de Arenas, esquina con Adriano, que acogió la apertura de esta nueva propuesta gastronómica a finales de junio del pasado año 2018. Su nuevo local se encuentra en la esquina con Amor de Dios, donde esta hamburguesería gourmet, con reminiscencias norteamericanas y de estilo cuidado y moderno, hace gala de su lema: «In Burger We Trust», pues sus hamburguesas gourmet y entrantes no dejan indiferente a nadie.

Así, en plena efervescencia de la primavera, esta deliciosa propuesta aterriza en la Alameda de Hércules, reclamando su sitio en una de las zonas más visitadas, multiculturales y concurridas de Sevilla. Esta vez se trata de un amplio local, que incluye una terraza exterior y que mantiene la carta y precios de la hamburguesería del Arenal. Está claro que las hamburguesas gourmet de Nickel han llegado a la Alameda para quedarse y sorprender a todos sus visitantes, dejando el mejor sabor de boca posible en un rincón incomparable de la ciudad. Sevilla ya tiene su «extra de Nickel».

Para más información:

Alameda de Hercules 3 – Esquina Calle Amor de Dios – 41002 Sevilla

Teléfono: 955 220 856

Web: www.nickelburger.com

Email: hola@nickelburger.com

Horario:

De Lunes a Jueves de 12:30 a 16:30 y de 19:30 a 00:30

Viernes y Sábado: de 12:30 a 17:30 y de 19:30 a 01:00

Domingos: de 12:30 a 17:30 y de 19:30 a 00:30

Facebook: www.facebook.com/nickelburger