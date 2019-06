Tapas, copas, pizzas, grill: toda la fusión gastronómica del Grupo la Auténtica

Para más información:

Taberna La Auténtica

C/ Puerta de la Carne, 8. 955 38 66 52

C/San Fernando, 25. 954 22 52 93

C/ Felipe II, 6. 954 23 64 62

C/ Calígula, 56. Montequinto. 954 12 08 58

Web: http://tabernalaautentica.com

La Antojería Tapas y Copas

C/ Felipe II, 6. 955 126 646

Avenida de la Buhaira, 17. 663 378 315

Avenida de Finlandia, s/n. 687 089 095

http://laantojeria.es/

La Antojería Grill

C/ Valparaíso, 2. 681 676 978

Avenida de la Buhaira, 17. 663 378 315

Avenida de Finlandia, s/n. 687 089 095

C/ Calígula, 54. Montequinto. 667 30 79 16

https://antojeriagrill.com/