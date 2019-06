Descubre la carta de Hard Rock Café Sevilla y su hamburguesa «de oro»

Hay pocos sitios en Sevilla que tengan los ingredientes necesarios para ser un lugar de referencia. No cabe duda, sin embargo, que Hard Rock Café Sevilla es uno de ellos. Historia, buena música y una carta de calidad y con personalidad. Tres ingredientes que confirman que este restaurante de Sevilla es una de las referencias gastronómicas de la capital hispalense a tener en cuenta.

Cada Hard Rock Café es diferente y el de Sevilla no iba a ser menos: es cruzar sus puertas y sumergirnos en un universo único. La casa palacio que lo alberga rebosa historia por cada uno de sus rincones. La música, la gran protagonista, el epicentro sobre el que se mueve este terremoto gastronómico, viste de leyenda a este local en el que están presentes las figuras más destacadas de la historia del rock universal y que, por supuesto, han dejado su huella impregnada por las paredes de este establecimiento. Un lugar en el que, por supuesto, también cobra protagonismo su gastronomía.

Si algo queda claro es que nuestro paladar, de la mano de la carta de Hard Rock Café Sevilla, viajará directamente a las entrañas de la cocina americana. «Entrar aquí es toda una experiencia. Se palpan los contrastes culturales en la carta que Hard Rock Café Sevilla acaba de estrenar y con la que os traemos una nueva propuesta», explican desde este local de Sevilla.

LA HAMBURGUESA, EL PLATO ESTRELLA

Respecto a su nueva carta, no cabe duda de cuál es el plato más destacado: la Gold Leaf Steak Burger, una de las mejores hamburguesas de Sevilla, puesto que está elaborada con carne 100% Angus Beef (certificada). Está claro que no es una hamburguesa cualquiera ya que, asimismo, esta hamburguesa cuenta con una lámina de oro comestible de 24 kilates. «Es la primera hamburguesa de este tipo en todo el mundo. Sin duda, un plato único que no podemos dejar de probar», afirman desde Hard Rock Café Sevilla.

En este caso, nos enfrentamos a una hamburguesa de carne fresca rematada con la asombrosa hoja de oro comestible, con queso cheddar, lechuga, tomate y cebolla roja. Un placer para el paladar que descubrimos inmediatamente después de dar el primer bocado. Una hamburguesa «de oro» que, además de su personalidad y su sabor, tiene un valor solidario: con la recaudación que Hard Rock Café Sevilla consiga con esta hamburguesa, colaborará con Acción contra el Hambre.

Además de la Gold Leaf Steak Burger también forma parte de esta carta la Original Legendary Burger, la hamburguesa con la que comenzó todo en Hard Rock Café; la gran Cheeseburger, sólo apta para los amantes del queso; la Double Decker Double Cheeseburger o la BBQ Bacon Cheeseburger.

DELICIOSOS BATIDOS



Y como «no sólo de carne vive el hombre», en la nueva carta también hay espacio para las nuevas bebidas de Hard Rock Café, como los batidos Boozy Milkshakes. «Deliciosos y al gusto de todos ya que pueden aderezarse con algunos toppings», detallan desde Hard Rock Café. Además, también podemos disfrutar de sabores clásicos como Strawberry Cheesecake and Cookies & Cream. «Existen opciones para todos los paladares y gustos, bebidas con y sin alcohol. Todas ellas igualmente idóneas para acompañar una hamburguesa o el postre más dulce. Para celebrar el estreno del nuevo menú, Hard Rock Café Sevilla ha pensado en una singular jornada en la que invita a sus clientes a un bocado muy especial».

EL PALACIO DEL ROCK





Ubicado en una antigua casa palacio, este histórico edificio se ha reconvertido en un templo culinario y musical. Todo un «palacio del rock», donde sus clientes pueden disfrutar de una buena comida rodeados de historia viva de la ciudad y de la historia del rock más universal. Construida en 1761 y reformada por Aníbal González, arquitecto de la Expo del 29 y diseñador de la Plaza de España, esta casa palacio contó con pasadizos que la conectaban con los Reales Alcázares. Sus rejas y las columnas de su patio son originales del siglo XVIII. Elementos a los que se suman el zócalo cerámico tan característico de Hard Rock Café Sevilla, que sube por su escalera principal. A la riqueza del lugar se suman de mano de Hard Rock piezas únicas y originales de artistas mundialmente conocidos. El resultado, todo un «palacio del rock».

Para más información

Web: www.hardrockcafe.com

Calle San Fernando, 3, 41004 Sevilla

Tlfn.: 954 22 01 26